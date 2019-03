Agreden a una médica en un centro de salud de Torremolinos

Los hechos han ocurrido en el Centro de Salud San Miguel, en Torremolinos. Según han informado desde el Colegio de Médicos de Málaga, la doctora fue agredida verbal y físicamente por la madre de una paciente a la que atendía en una consulta. El jueves 21, sólo un día después de esta agresión, se celebró un juicio rápido en el que no hubo conformidad, por lo que se ha fijado la fecha del juicio para el 3 de febrero de 2020. La jueza ha dictado una orden de alejamiento de 300 metros, por lo que hasta la celebración del juicio la agresora no podrá acercarse a la víctima, quien ha asegurado que "tras una agresión te quedas con una sensación de impotencia. Casi todos los días vemos insultos y malas formas en consulta pero nunca antes me habían agredido físicamente", según la médica que fue víctima de la agresión. Asimismo, ha añadido que a pesar del "mal rato" que reconoce haber pasado, la colegiada se encuentra bien y tiene pensando volver a trabajar de manera inmediata.

AUMENTO DE CASOS

Desde el Colegio de Médicos de Málaga han mostrado su preocupanción ante el gran número de agresiones que se han producido durante el primer trimestre del año, 11 en total, 7 a mujeres y 4 a hombres. Esto supone ya casi la mitad de las 28 que se produjeron en todo el año 2018. Esta agresión ha tenido lugar tan sólo una semana después del Día Nacional contra las Agresiones en el Ámbito Sanitario, el pasado 14 de marzo, bajo el lema 'Respetar a los médicos es cuidar la salud de todos'.