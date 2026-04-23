Adif reabrirá el 30 de abril la conexión directa de AVE entre Málaga y Madrid
El servicio se recuperará el 30 de abril a las 12:00 horas
Madrid - Publicado el
1 min lectura
La conexión directa de AVE entre Málaga y Madrid, interrumpida desde principios de febrero, se recuperará el 30 de abril a las 12:00 horas, según han confirmado fuentes del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).
[NOTICIA EN AMPLIACIÓN]
Escucha en directo
En Directo COPE MÁLAGA
COPE MÁLAGA
En Directo COPE MÁS MÁLAGA
COPE MÁS MÁLAGA
"¿Qué pasa, que la xenofobia expresada en catalán es válida, pero si se expresa en castellano no?"
Jorge Bustos
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h