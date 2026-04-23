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Adif reabrirá el 30 de abril la conexión directa de AVE entre Málaga y Madrid

El servicio se recuperará el 30 de abril a las 12:00 horas

El AVE de la discordia en Málaga: el Gobierno tacha de 'cifras de barra de bar' el millonario impacto turístico

AVE en Málaga

Redacción digital

Madrid - Publicado el

1 min lectura

La conexión directa de AVE entre Málaga y Madrid, interrumpida desde principios de febrero, se recuperará el 30 de abril a las 12:00 horas, según han confirmado fuentes del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

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