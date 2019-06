Adelante Málaga exige un informe al Ayuntamiento para que aclare la situación del puente junto CAC

Adelante Málaga, la confluencia de IU y Unidas Podemos, ha exigido al Ayuntamiento un informe para que, desde la Gerencia de Urbanismo, se aclare la situación en la que se encuentra el paso peatonal que cruza el Guadalmedina junto al CAC. Un paso que el 10 de mayo, fue precintado y vallado por el Ayuntamiento de Málaga al haberse detectado graves daños estructurales. En aquel momento se aseguró desde el Ayuntamiento que sería cuestión de pocos días, ya ha pasado un mes y medio.

Desde Adelante Málaga, exigen al Ayuntamiento que tomen medidas urgentes no sólo para solucionar un problema de movilidad entre los dos márgenes del río, sino también de seguridad, ya que la estructura presenta importantes daños. Unos problemas estructurales que viene sufriendo la pasarela peatonal desde hace tiempo “algunos vecinos manifestaron que notaron como se habían movido las estructuras y que se extrañaban de que no se hubieran adoptado medidas de seguridad entorno al mismo. Es un tema serio. Es un tema grave que no puede estar paralizado, ni sirve de excusa para las elecciones para no haber tomado las medidas. Por eso queremos saber cuál ha sido el estudio de los técnicos, cuáles son las medidas que se van a adoptar y en qué plazo”, asegura el portavoz de Adelante Málaga, Eduardo Zorrilla.

Este paso peatonal es muy utilizado a diario por alumnos y padres del Colegío Federico García Lorca, visitantes de CAC, y personas que necesitan cruzar de un lado a otro del río.