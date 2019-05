Abren los colegios electorales de Málaga con anécdotas

La normalidad, y el buen tiempo, marcan estas primeras horas del #26M en Málaga. A las nueve de la mañana han abierto los 618 colegios electorales de la provincia de Málaga sin incidencia alguna, más allá de las anécdotas.

VOCALES QUE NO SE PRESENTAN

En un colegio electoral de Nerja se ha tardado en constituir una mesa electoral porque no ha comparecido el segundo vocal ni los dos suplementes. La ley determina que en estos casos deben asumir esas funciones las primeras personas que lleguen a ejercer su derecho al voto, pero no han querido quedarse ellos porque eran mayores de 65 años y, por tanto, no tenían obligación de hacerlo. Al final, con el visto bueno de la Junta Electoral de Zona, se ha quedado como segundo vocal de la mesa el interventor de uno de los partidos que concurren a las elecciones.

FALTABAN PAPELETAS DE UN PARTIDO

En Maro (también en el municipio de Nerja) esta noche una mesa electoral cerrará más tarde que el resto. ¿Por qué te preguntarás? Ha sido un ciudadano el que ha dado la voz de alarma. Ha ido a coger la papeleta de la formación política que quería votar y se ha dado cuenta de que no había en la mesa, así que lo ha hecho saber. Desde ese momento, hasta que se ha solventado el problema, han pasado 42 minutos… los mismos que esta noche permanecerá abierta (hasta las 20.45 horas) para compensar el tiempo que ha estado cerrada.