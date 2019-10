El abogado de la pareja de Dana asegura que no hay "informes científicos" que avalen los indicios contra él

El abogado de Sergio Ruiz, en prisión como presunto homicida de su pareja, Dana Leonte ha hablado acerca de ello. El letrado asegura que el auto judicial que recoge hasta 14 indicios que apuntan a su cliente como presunto homicida no están avalados por informes científicos.

Ese auto señala, por ejemplo, que los mensajes que se enviaron desde el móvil de Dana el día de la desaparición, los escribió Sergio porque ella no cometía faltas de ortografía, ni acortaba palabras. Esto asegura el abogado defensor, "en base a que pruebas se realizan esas injerencias. Como se puede llegar a concluir que esto es así, sin que ni siquiera existe una prueba de grafología que pueda acreditar de alguna manera que efectivamente este señor fue el que escribiera esos mensajes desde el telefono de Dana", señaló en COPE.

Sobre los restos aparecidos en la casa de Dana y su pareja, el pelo incrustado en un palo de madera (que el auto judicial dice que es de Dana) o el posicionamiento del teléfono móvil de Sergio en el lugar donde apareció un hueso de la joven rumana. El abogado de Sergio Ruiz insiste en que no hay pruebas científicas que corroboren estas acusaciones. "No existe ningun informe de esos posicionamientos, no existen tampoco en las actuaciones las informaciones remitidas por las compañeías de teléfono. Se llegan a afirmar unas conclusiones de las que no se encuentran soporte probatorio alguno de las actuaciones", apuntó.

La Guardia Civil aún continúa buscando el cuerpo de Dana Leonte, desaparecida en Arenas hace ya cuatro meses. En su última declaración en el juzgado, Sergio Ruiz se acogió a su derecho a no declarar, solo mantuvo su inocencia.

