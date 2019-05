Un abogado experto: "Estar investigado y ser formalmente acusado son situaciones opuestas"

El alcalde de Málaga en funciones y candidato del PP a la reelección, Francisco de la Torre, está esperando a que el candidato de Ciudadanos, Juan Cassá, mueva ficha para comenzar a negociar el gobierno municipal. Pero Cassá está a la espera de las órdenes de su partido, que deberá decidir si pacta con el PP, teniendo en su lista a un concejal investigado como es Francisco Pomares, por el caso Villas del Arenal. De la Torre defiende que su concejal no está investigado formalmente, pero Cassá insiste en que sí. El abogado Alejandro Hernández explica que una cosa es estar investigado y otra, estar acusado, que es un grado de mayor gravedad, "Es investigado, y luego ya cuando se formula una acusación ya se pasa a la fase de acusado o encausado o procesado como se llama también en términos jurídicos”, apuntó.

El abogado del Estado en excedencia y letrado del despacho Gómez Villares-Atencia Abogados, Alejandro Hernández, aclara que el término la condición de investigado formalmente no existe, que simplemente es una forma de hablar, en este caso de los políticos. Explica que investigado es aquella persona a la que un juez llama a declarar para que se explique en una primera fase de instrucción. Cuando esa fase termina, es cuando se determina si existe un posible delito y, entonces, el investigado pasa a ser acusado de manera formal, con unos delitos concretos y una pena concreta solicitada por la Fiscalía, "Cuando alguien está investigado no existe una acusación formal, el que existiese una acusación formal es algo mas grave, se cambió la denominación precisamente para no confundir quien aparentemente comete un delito, con quien realmente lo ha cometido y ni el grado de reproche es el mismo”, subrayó.

El término imputado no existe desde 2015 en el Código Penal, por la carga peyorativa que tenía. Ahora el término es investigado, que se usa en la primera fase de un proceso (en la que está ahora el caso Villas del Arenal) sin que exista acusación formal.