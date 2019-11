La 4KSummit de Málaga celebra su quinta edición con las novedades de tecnología y contenidos 4k y 8K

La concejala delegada de Innovación y Digitalización Urbana, Susana Carillo, y el CEO de Medina Media Events, Ricardo Medina, organizadora de la 4K-HDR Summit, han presentado esta mañana el programa de la quinta edición de la principal cumbre mundial sobre el 4K, que se celebrará el 6, 7 y 8 de noviembre en el Polo de Contenidos Digitales de Málaga.

En total serán 24 ponencias y 4 paneles en los que se ofrecerán informes, propuestas y visiones sobre esta nueva tecnología, que durante tres días reúne en Málaga a reconocidos ponentes de otros foros internacionales como NabShow de Las Vegas, el IBC de Ámsterdam y el MIPCOM de Cannes. Además de las ponencias y paneles, este año la 4K-HDR Summit hará un homenaje a Luis Martínez, Director de Programas en Canal Sur Málaga, y a Toni Feliu, Senior Manager en Panasonic, fallecidos recientemente. Son 16 los países participantes en esta edición, representados por ponentes, patrocinadores y asistentes de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Colombia, India, Corea, Japón, Holanda, Canadá, Noruega, México, Finlandia, Italia, Turquía, Suiza y España.

LOS PRESIDENTES DE LAS DOS ASOCIACIONES MUNDIALES DEL UHD, EN LA 4K SUMMIT

Thierry Fautier, presidente del Forum Mundial de la Ultra Alta Definición (UHDF), y Michael Zink, Chairman de UHD Alliance, participarán en un panel donde hablarán sobre los retos de ambas asociaciones mundiales. Fautier compartirá su visión sobre el 4K y el 8K. Por su parte, Richard Moreton, en representación de la 8K Association (8KA), hablará sobre la maduración del ecosistema 8K y sobre su valor de creación dentro del panorama actual de la fabricación de dispositivos y de la producción de contenidos en Ultra Alta Definición.

LAS IMÁGENES 4K Y 8K DE LA NASA, EN LA ZONA DE DEMOSTRACIONES ABIERTA AL PÚBLICO

Carlos Fontanot, Imagery Manager de la Estación Espacial Internacional (ISS) de la NASA, volverá a participar en la 4K-HDR Summit y se podrán ver las imágenes 8K grabadas desde la Estación Espacial Internacional por la NASA. La entrada estará abierta al público, que puede registrarse de forma gratuita. Los asistentes también podrán disfrutar de los últimos dispositivos y contenidos 4K, 8K y HDR.

PRINCIPALES ANALISTAS MUNDIALES DARÁN SU VISIÓN SOBRE EL 4K Y 8K

En la quinta edición de la 4K-HDR Summit, principales analistas mundiales en Ultra Alta Definición, la multinacional británica IHS Markit, Paul Gray y María Rua, aportarán sus informes sobre el sector audiovisual. Mohammed Hamza, otro de los principales analistas del mundo en UHD, de la multinacional estadounidense S&P Global, también participará en la Summit de Málaga, donde presentará un informe exclusivo sobre el 4K y los teléfonos inteligentes, que cuentan con cámaras y pantallas de Ultra Alta Definición (UHD), y cuya calidad es valorada cada vez más por los fabricantes y por el consumidor más joven. Por su parte, Michel Chabrol, Senior Vice President New TV Formats de Eutelsat (Francia) ofrecerá un informe exclusivo sobre la capacidad de los satélites para transmitir en 4K y en 8K.

CONTENIDOS 4K Y 8K: TURISMO, MÚSICA, SERIES, TV y DEPORTE

Prashant Chothani, CEO de TravelXP de la India, el canal 4K de viajes, presentará en la 4K Summit sus producciones. Por su parte, Pablo Alemán, Managing Director de la compañía española Wild Stories, mostrará imágenes en 4K HDR de grabaciones hechas en plena naturaleza, donde el hombre no tiene acceso.

Por otro lado, Amos Rozenberg, CEO de la productora francesa Paramax Films, hablará sobre retransmisiones de festivales de Jazz en 4K y 8K. Paramax Films es una productora especializada en la filmación y distribución de conciertos en todo el mundo. Tienen más de 100 horas de conciertos de jazz, pop y rock con prestigiosos artistas (Macy Gray, Maroon 5, Sly & Robbie, Justin Bieber, Will I am, Black Eyed Peas, 50 Cents, etc.).

Representando a Movistar+ estará Nicolás Lecocq, Senior Manager Video Business, que hablará sobre la segunda temporada de la serie española La Peste. También se suma la corporación colombiana Caracol TV, de la mano de Eymard Cabrales, para hablar de sus últimas producciones 4K para Netflix. En cuanto a contenidos deportivos, Emili Planas, CTO Operations Manager de Mediapro, hablará sobre la experiencia de la compañía o de producciones deportivas de máximo nivel en UHD-HDR y de las claves para obtener imágenes en HDR.

Peer Seitz, jefe de producción en Infront Productions (HBS) de Suiza, hablará de la experiencia de HBS en el Campeonato Mundial de Rugby (Rugby World Cup 2019) y presentará en la 4K-HDR Summit de Málaga las exitosas pruebas de configuración de cámara conectada a 5G que tuvieron lugar en el BMW Berlín Marathon de 2019, en el pasado mes de septiembre. Es la primera vez que dicha configuración se implementa en Europa continental, en una red pública 5G en vivo.

Por su parte, Rafael Porras, presidente de Canal Sur, también participará en esta quinta edición. Desde hace cinco años, Canal Sur ha ampliado su archivo documental con contenidos de Flamenco, Semana Santa, Carnaval de Cádiz y El Rocío, en otros, producidos por primera vez en 4K. La cadena dispone de un canal piloto 4K por TDT de la mano de Axión y de una aplicación Hbbtv desde la que se pueden disfrutar sus contenidos 4K.

TOKYO 2020: MULTINACIONALES ASIÁTICAS, PROTAGONISTAS DE LA 4K-HDR SUMMIT

Las propuestas de las principales multinacionales tecnológicas asiáticas de Corea y Japón, líderes mundiales de la Ultra Alta Definición (UHD), serán grandes protagonistas de esta nueva edición de la 4K-HDR Summit. Por su parte, la multinacional japonesa Panasonic tendrá un papel relevante en la 4K-HDR Summit de Málaga con la vista puesta en 2020, año en el que será uno de los protagonistas tecnológicos de los Juegos Olímpicos de Tokyo, de los que es patrocinador y proveedor principal con las cámaras que generarán la señal que en Ultra Alta Definición (UHD) será transmitida a todo el mundo. El ingeniero alemán Stefan Hoffman, responsable de Ingeniería de los equipos de cámaras, será el encargado de presentar el papel de Panasonic en la retransmisión de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

La multinacional coreana Samsung, principal patrocinador de la 4K HDR Summit, expondrá el primer contenido 8K HDR+ del mundo. Nacho Monge, TV&AV Marketing Director Iberia de Samsung, será el encargado de presentar las características del 8K HDR10+ en la primera jornada de la 4K-HDR Summit, el próximo 6 de noviembre, en el Polo Nacional de Contenidos Digitales de Málaga.

Peter Sykes, Strategic Technology Development Manager de la multinacional japonesa Sony, será otro de los ponentes de la 4K-HDR Summit. En su ponencia explicará las innovaciones del último año y los flujos de trabajo que emplean en Sony para la creación y entrega de imágenes Ultra HD con Alto Rango Dinámico (HDR).

Carlos Castán, Industrial Products Manager Broadcast and Cinema Dept. de Canon; y Salvador Luna, Manager Photo Imaging & Optical Devices de Fujinon (ambas multinacionales japonesas), compartirán casos de éxito de ambas compañías. Canon hablará de la retransmisión en directo en 4K HDR del relevo de guardia en el Palacio Real de Madrid. Por su parte, Fujinon resaltará la colaboración con Dorna, que les ha permitido evolucionar técnicamente desde 1985 en el tema de las cámaras on board.

LAS VENTAJAS DEL 5G PARA LA DIFUSIÓN DE CONTENIDOS 4K

Inés Sanz, gerente de Ingeniería de Clientes en Hispasat; y el ingeniero de Rohde & Schwarz, Juan Pachón, explicarán las oportunidades que el 5G ofrece a la tecnología 4K. Inés Sanz explicará las ventajas que suponen los satélites para el 5G y sus aplicaciones prácticas, especialmente al mundo rural, y como complemento ideal de la fibra y de las redes terrestres. El colombiano Juan Pachón expondrá las soluciones que Rohde & Schwarz tiene ya testadas para que la industria audiovisual aproveche todas las posibilidades que ofrece el 5G, especialmente para llevar sus contenidos a los teléfonos inteligentes (“smartphones”) de los consumidores.

LA REDUCCIÓN DE CABLES, EL AUDIO DE ÚLTIMA GENERACIÓN Y NUEVAS SOLUCIONES, A EXAMEN EN LA 4K SUMMIT

La canadiense Ross Video, representada por Néstor Amaya, Vice President of Infraestructure, explicará la infraestructura pragmática de retransmisión de señal de vídeo para reducir el peso y la complejidad del sistema, eliminando docenas de cables en producciones 4K UHD.

Olivier Watzke, Product Manager at Product Management Group de la estadounidense Dolby, expondrá una experiencia de audio de última generación. Watzke explicará cómo Next Generation Audio ofrece una experiencia de sonido envolvente para los oyentes en todo tipo de dispositivos, desde TV hasta móviles.

Mickaël Raulet, Director of Research & Innovation de la empresa de broadcast francesa ATEME, hablará también sobre el «audio de última generación» como mejora de los servicios de vídeo en Alto Rango Dinámico (HDR), aplicado a grandes eventos como Eurovisión, Rock in Rio o Roland Garros.

Desde la noruega Appear, Sergio Renteria y Javier Reyes, explicarán los retos y aprendizajes en la compresión y transporte de señales UHD. Con base en casos de uso en diferentes operadores, Appear presentará un enfoque innovador. En su intervención, Renteria y Reyes hablarán sobre retos y beneficios para los operadores obtenidos de un diverso abanico de aplicaciones, como son la primera transmisión de un evento en vivo 8K, enlaces de baja latencia y alta disponibilidad para eventos deportivos.

Guy Ducos, HDR Business Development de la holandesa Philips; Matthew Causon, EMEAR Business Manager de la estadounidense AJA Video Systems; y Miguel Churruca, Marketing and Communications Director de la española Brainstorm, debatirán sobre nuevas soluciones para la tecnología 4K y 8K.

Por su parte, José Manuel Menéndez, Full Profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, presentará la Cátedra de Ultra Alta Definición (UHD) que están llevando a cabo junto a RTVE, ponencia a la que se le sumará José Manuel Sanz, Multimedia Engineering Department de Cellnex. La Universidad de Málaga también estará presente, representada por su vicerrector de proyectos estratégicos, Víctor Muñoz. Por otra parte, Francisco José Espinosa, técnico audiovisual y formador, presentará el libro “4K para principiantes”.