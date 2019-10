Víctor sobre las salidas de esta semana: “Son cuestiones de gestión. Las aceptamos como vienen"

El Málaga se medirá al Real Oviedo en la jornada 13 de LaLiga SmartBank este sábado a las 20:00 horas en La Rosaledam (en Deportes COPE Málaga desde las 19:30 horas). Para la cita, el preparador blanquiazul ha elaborado un listado de 18 jugadores: Munir, Diego Glez., Luis Hernández, Lombán, Boulahroud, Adrián, Sadiku, Lorenzo, R. Santos, Cifuentes, Mikel, Juanpi, Pacheco, Benkhemassa, Hicham, K. Bare, Kellyan y Antoñín. Se da el caso que A Coruña viajaron 20 jugadores, entre los que se encontraron el reincorporado de lesión Dani Pacheco.

El ‘22’ fue uno de los descartes del técnico y no entró en la convocatoria definitiva de 18 para el encuentro ante el Dépor, por lo que es la principal novedad de la lista. Cristo se cae por lesión y entra el pizarreño. El técnico se refirió a lo exigente del duelo ante el cuadro ovetense, "enfrentamos cada partido con el máximo respeto hacia nuestros rivales, esperando poder encontrarnos la mejor versión del potencial de cada equipo que entendemos del análisis que hacemos. Si somos capaces de minimizar a los rivales como nos pasó el finde pasado en La Coruña y conseguir reducir su potencial, pues mucho mejor, ya que aumenta la probabilidad de conseguir la victoria, como pasó en Riazor".

Sobre el rival blanquiazul apuntó, "el Oviedo es un equipo que viene de una racha positiva de resultados, que está jugando de una forma muy compacta. Es difícil generarle ocasiones muy claras de gol y es un equipo que tiene buena capacidad para hacer transiciones muy rápidas en contraataque, con jugadores con velocidad y desequilibrio. Es un equipo que está en buen momento y nos va a plantear un partido muy complicado. Nosotros, desde el principio de temporada, nos estamos entrenando para superar adversidades y nuestros jugadores están preparados para superar todo tipo de dificultades”.

Víctor sabe de la exigencia del duelo en casa, donde esperan ganar por primera vez, "tenemos muy claro que el camino para ser competitivos y conseguir más victorias, que es lo que necesitamos, tiene que ser el mismo. La autoexigencia máxima cada semana, cada día, para no pararnos en un punto y seguir creciendo. Esa es la idea de continuidad que hemos tenido esta semana para seguir creciendo en todos los automatismos y en el estado físico para poder estar en mejor capacidad competitiva cada partido. Tenemos muchas ganas de dedicarle a nuestra afición una victoria para que pueda disfrutarla. Estamos convencidos de que va a ser esta”.

Habla de las tres salidas

El técnico malaguista se refirió en la previa del duelo ante el Oviedo de los despidos de Caminero, Jofre y la salida de Juan Rodríguez, "Son cuestiones de gestión que desde el área deportiva las aceptamos como vienen y tenemos que seguir enfocados. Sobre el nombramiento de Manolo, es una persona que conocemos perfectamente porque tenemos contacto con todo el área deportiva y es lo que nos compete, trabajar coordinados con él y su equipo, enfocados en tomar las mejores decisiones y buscar soluciones para el Málaga".

De su relación personal y laboral con el ya exdirector deportivo subrayó, "es un tema en el que no voy a entrar, he contestado todo este tiempo que mi relación con Caminero ha sido perfecta en comunicación. Por nuestra parte estamos enfocados al trabajo y a sacar lo máximo del equipo. Las valoraciones y opiniones personales quedan muy lejos, no voy a entrar en ese debate porque estamos enfocados en el partido", puntualizó.