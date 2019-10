Víctor apela al orgullo de sus jugadores: "Los puntos no se corresponden a la clasificación"

El Deportivo y el Málaga se citarán el domingo en el estadio de Riazor tras haber pasado en cuatro meses de acariciar el cielo a tocar el infierno. Los dos equipos han llevado una trayectoria similar en los últimos tiempos, un camino que iniciaron juntos en 2018 con el descenso a Segunda División. El Málaga bajó aquella temporada como colista con solo 20 puntos en 38 jornadas y el Deportivo lo hizo con nueve unidades más, a catorce del decimoséptimo clasificado. Aquellos dos equipos se convirtieron, junto a la UD Las Palmas (también había perdido la categoría), en los máximos candidatos a recuperar su plaza en la élite el curso pasado.

Ambos cambiaron de entrenador durante la temporada, fueron incapaces de acceder al ascenso directo a pesar de haber coquetado con esas posiciones en el primer tramo del curso (sobre todo los andaluces) y acabaron clasificándose (con más apuros en el caso de los gallegos) para la promoción de ascenso. Hoy la cosa es bien distinta. Deportivo último y penúltimo el Málaga. El camino les ha sido bastante parecido. El depor ha cambiado de entrenador y Víctor es el líder del equipo malaguista que pasa por una grave crisi institucional.

Víctor Sánchez del Amo recupera a muchos jugadores. “Hemos recuperado a los internacionales y hemos tenido la incorporación progresiva de Pacheco. Estamos entrenando con un número amplio de jugadores”, apuntó. El técnico malaguista perderá aún así a varios jugadores, Juankar y el canterano Luis Muñoz, “Luis nos ha tenido ninguna sesión con el grupo. Nos queda el día de mañana para ver su evolución, pero si no ha hecho ningún entrenamiento y solo va a estar un día con el grupo, es muy complicado que pueda estar para jugar. El resto de los compañeros están todos muy bien. Hemos recuperado a los internacionales y hemos tenido la incorporación progresiva de Pacheco. Estamos entrenando con un número amplio de jugadores y también con un grupo de jugadores del filial para que estén cerca del primer equipo y nos ayuden como lo están haciendo, que es mucho”.

Y es que el duelo es vital para el Málaga, apunta el técnico madrileño, “Es un comentario muy repetido esta jornada por la situación de clasificación de ambos equipos. Pero la clasificación que recordamos es la de la última jornada y todavía queda mucho por el camino y mucho margen para recuperar posiciones. Desde lo que corresponde a nosotros, somos optimistas porque, con el trabajo que está haciendo el equipo, estamos en el camino para escalar posiciones”, subrayó.

El incansable apoyo de la afición es clave en estos momentos y jugar a demás con la ansiedad del rival, “viendo los partidos y compartiendo el análisis con los jugadores, es muy sencillo no perder un ápice de confianza en el equipo. Como ejemplo pongo la reacción de la afición en cada partido. No hay mejor manera de darse cuenta de que cuando tu afición te reconoce en forma de apoyo es que se están haciendo las cosas bien. Nos falta un puntito, pero nosotros somos los primeros en quererlo y tenemos motivación porque nuestra afición está poniendo todo de su parte. No hay nada que deseemos más que dedicarle a la afición una victoria”.