Veinte años de cárcel para los dos futbolistas que intentaron matar a otro tras un partido en El Palo

Cinco años han tenido que pasar para conocer la sentencia por los lamentables hechos que tuvieron lugar en el campo de fútbol de San Ignacio un 20 de marzo de 2016. Ese día dos integrantes del equipo local de El Palo B, intentaron asesinar en el mismo terreno de juego a Samuel Galán, futbolista del Alhaurín de la Torre B.

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Málaga ha emitido el veredicto donde condena a los dos acusados a una pena total de 20 años de prisión por un delito de asesinato en grado de tentativa. Los dos acusados tendrán que indemnizar a la víctima con 68.894 euros y de forma subsidiaria, el club en el que jugaban en ese momento, CF El Palo. Además no podrán aproximarse al jugador ni lugar que frecuente a una distancia no inferior a 1.000 metros durante 11 años.

La sentencia considera probado los hechos de que los dos futbolistas imputados se pusieron de acuerdo para dar muerte a Samuel Galán, capitán del Alhaurín de la Torre B y que por aquel entonces contaba con 24 años de edad.

Empieza la comparecencia de Samuel Galán en el estadio Los Manantiales de Alhaurin "No guardo rencor. Quiero vivir" pic.twitter.com/YxLfQgtk9R — Javier Bautista ? (@fjbautista) March 30, 2016









Según se recoge en el sumario de 29 folios, durante el partido hubo mucha tensión entre el principal acusado S.A.G., y la víctima: "tomó una actitud desmedida de agresividad" hacia el futbolista del Alhaurín de la Torre, a quien amenazó de muerte en varias ocasiones.

RELATO DE LOS HECHOS

Queda probado que le amenazó durante el juego con frases como "te voy a matar", "¿ves los minutos?" y "cuando pasen los minutos te mato, nos vamos a ver fuera, te esperaré".

Durante el transcurso del partido hubo una acción a balón parado donde el acusado se dirigió de nuevo a la víctima en el minuto 61 y le dio un cabezazo, derribándole, por lo que fue amonestado y poco después fue sustituido por otro jugador.

El acusado se quitó la camiseta oficial y se fue a la zona de las gradas, donde se encontraban unos conocidos suyos y allí siguió con las amenazas de muerte. Entre estas personas se encontraba el otro procesado, M.S.,portero del Palo B, pero que no había sido convocado para ese encuentro y se pusieron de acuerdo para matarlo cuando acabara el partido.

Al finalizar el encuentro, con triunfo de El Palo B, el S.A.G. fue invitado por el cuerpo técnico de su equipo para que saliera al campo a celebrar la victoria de su equipo y el otro procesado, M.S., pese a que no había jugado, también entró en el campo.

En un determinado momento, cuando la víctima estaba felicitando a los jugadores y técnicos ganadores, uno de los acusados lo cogió por el cuello y lo inmovilizó y con una navaja y lo apuñalaron en dos ocasiones.

UN MILAGRO QUE SALIERA CON VIDA

Samuel Galán sufrió dos puñaladas, que le afectaron una al tórax y otra cerca del corazón. El futbolista estuvo ocho días ingresado en el hospital Clínico de Málaga y dejó constancia, una vez que recibió el alta, que era un milagro que pudiera seguir vivo: “Los médicos me dicen que tengo el corazón muy fuerte y que he tenido mucha suerte. Sólo uno de cada 20 sale vivo y me ha tocado a mí", explicaba en los micrófonos de COPE a su salida del hospital.





Además, de esta pena, M.S. coautor probado del intento de homicidio a Samu Galán, también ha sido condenado por un delito de lesiones (a otra persona) con uso de medio peligroso a dos años de prisión y tendrá que indemnizarlo con 7.149 euros.

A día de hoy Samu Galán trata por olvidar el suceso, “no guarda rencor a los acusados” y lucha por recuperar su vida y sobretodo volver a jugar al fútbol.

