Unicaja tira de orgullo y sigue con opciones de jugar play off (70 - 79)

Unicaja de Málaga volvió a la senda de la victoria en el lugar más insospechado. Tras dos derrotas seguidas y ver como hasta tres equipos le superaban en la clasificación, Gran Canaria, Andorra y Manresa, el equipo malagueño tiro de orgullo para ganar a Baskonia en el Buesa Arena. Triunfo, que a falta de dos jornadas, deja muy abiertas las opciones de clasificación para el play off por el título.

MUCHA COMPETIVIDAD POCO ACIERTO

El partido comenzó con los dos equipos jugando a un nivel muy irregular y con cortos parciales para las dos formaciones. Empezó bien Unicaja con un 0 a 4 de salida, pero Baskonia con Henry a los mandos con un parcial de 7 0 se ponía arriba (7 - 4). El primer cuarto se cerró con mucha igualda 13 -12.

A pesar de que Baskonia endosó un pacial de 8 a 0 tras una buena salida de Unicaja en el segundo cuarto (25 - 21), Unicaja no se arrugó. Thompson jugando de cinco, Jaime Fernández generando y anotando y Bouteille aportando de cara al aro contrario, permitió a los malagueños llegar al descanso con empate (30 - 30).





CLAVE EL TERCER CUARTO

Estaba por ver si Unicaja era capaz de aguantar el nivel fisico de Baskonia y tener opciones de victoria. El inicio del tercer cuarto fue desalentador, Bskonia salió más fuerte, Rubén Guerrero no estuvo a la altura de lo que exigía el partido ni física ni mentalmente y con Jekiri imponiéndose en la zona y Giedraitis apareciendo endosaba un parcial de 8 a 0 a Unicaja y colocaba la máxima diferencia (38 - 30). Por regla general, ese momento de desconexión suele ser sinónimo de derrota para los de Katsikaris. Pero esta vez no fue así. El equipo no se vino abajo, primero Jaime Fernández con una canasta y luego con dos triples seguidos de Wazcynski y otro más de Jaime Fernández, sirvieron para cambiar la decoración y volver a poner a Unicaja por delante (42 - 44). Abromaitis fue un hombre tremendamente importante dándole, junto a Thomas, la necesaria solidez al equipo para que no se fuera del partido.

Con 48 a 57 se entró en el último cuarto, quedaban diez minutos por delante en los que Unicaja controló a la perfección. Abromaitis cogía rebotes en aro contario y anotaba y a pesar de la dureza que puso en pista Baskonia, Unicaja no se amilanó, un par de triples de Bouteille y Brizuela sirvieron para cerrar el partido, a pesar de los esfuerzos de Peters y Dragic.





Triunfo muy importante de Unicaja que le permite seguir teniendo opciones de estar entre los ocho mejores. El martes nuevo partido en Guipuzcoa, ya descendido, donde los malagueños necesitan de nuevo no fallar jugar play off.

70 - TD Systems Baskonia (13+17+18+22): Henry (12), Kurucs (3), Giedraitis (11), Polonara (2) y Jekiri (8) –cinco inicial-, Massenat (-), Sedekerskis (2), Colom (5), Diop (4), Dragic (13) y Peters (10).

79 - Unicaja (12+18+27+22): Jaime Fernández (17), Brizuela (8), Waczynski (10), Thompson (10) y Guerrero (-) –cinco inicial-, Alberto Díaz (3), Alonso (1), Abromaitis (14), Thomas (4) y Bouteille (12).

Árbitros: Antonio Conde, Joaquín García González y Martín Caballero. Sin eliminados.

Incidencias: Partido aplazado correspondiente a la trigésima cuarta jornada de la Liga Endesa disputado sin público en el Fernando Buesa Arena.

