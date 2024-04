Nueve años después,Unicaja mira a sus rivales desde todo lo alto de la clasificación. El equipo malagueño es el nuevo líder de la ACB. Ayer tarde la Málaga baloncestística se convirtió durante dos horas en animadores del Barça para que vencieran al Real Madrid y que Unicaja se colocará primeros de la liga española. Ahora le toca a Ibón Navarro surfear las olas del tsunami que él y su equipo han provocado en el baloncesto español

Fue el pasado 2 de marzo, cuando tras ganar Unicaja al Bilbao Basket por 101 a 84, a Ibón Navarro se le preguntó por la posibilidad de que Unicaja se convirtiera en líderes de la ACB, al final esa jornada no se dio porque el Real Madrid ganó en Andorra, pero la respuesta del entrenador de Unicaja fue inesperada: "No quiero saber nada del liderato. Voy a encontrarme un tsunami que no voy a ser capaz de parar. Mejor quedarnos como estamos".





ÚLTIMA VEZ LÍDERES

La última vez que Unicaja estuvo líder fue el 30 de abril de 2015, el equipo malagueño perdía en la cancha del Real Madrid, en el debut de un tal Doncic, y el equipo que entrenaba Joan Plaza dejaba de ser primero 5 jornadas después. Al final de la liga regular, Unicaja acabó en la tercera posición. En ese equipo jugaban Granger, Markovic, Kuzmisnkas, Toolson, Vasileadis, Stefanson, Will Thomas, Caleb Green, Fran Vázquez y Golubovic. Augusto Lima cree que sí se le puede pelear el liderato al Real Madrid a final de temporada, pero que prefieren ir de tapados: "Tenemos el liderato ahí, lo podemos pelear, el Real Madrid puede dejarse algún partido por la Euroliga, pero no es importante quedar primeros o segundos, si no, como llegues al final", decía el brasileño en una entrevista en COPE Málaga

Quedan 6 jornadas para que termine la liga regular, Unicaja solo acabó primero en 2006 y con las mismas victorias que el primero, en 2002, en ambas jugó la final de la ACB y en la de 2006 llegó a levantar el título liguero. De momento, Ibón Navarro ve este liderato como algo puntual: "Es una competición diferente. Está claro que no es como ser líder en la jornada 7. Tiene su importancia, dificultad y mérito, pero no deja de ser algo puntual. Quedan seis partidos de Liga Endesa dificilísimos, nuestro calendario es súper complicado y no va a ser sencillo. Ahora vamos a estar centrados en esta eliminatoria contra Patras y después pensar en el partido ante Zaragoza que va a ser uno de los equipos que nos ha ganado este año y haciendo un partidazo. Vamos a preocuparnos de nuestros partidos, de ser competitivos, de mejorar cosas que estamos haciendo un poquito peor y mejorar las buenas y veremos lo que pasa en estos seis partidos".





CALENDARIOS

A Unicaja le queda por delante para conservar el primer puesto, recibir a Zaragoza, Baskonia, UCAM Murcia y Palencia en la última jornada, y visitar a Lenovo Tenerife y Barça. El Real Madrid recibirá a Joventut, Obradoiro, Covirán Granada y Baskonia en la última jornada, y visitar a Zaragoza y Valencia.

Unicaja y Real Madrid suman 23 victorias en 28 partidos, con el average particular igualado, el general es favorable a Unicaja por 62 puntos de diferencia. El Real Madrid tiene por delante un play off de Euroliga. Así que aunque no sea un título, 16 años después, Unicaja está en condiciones de ser el campeón de la liga regular. Tiene seis jornadas para aguantar en el primer puesto.