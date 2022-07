Unicaja oficializa el fichaje del tirador Kalinoski

Unicaja ha llegado a un principio de acuerdo para reforzar su perímetro con el escolta Tyler Kalinoski mide1,93 metros y tiene 29 años, firma por una temporada más otra opcional. El jugador, nacido en Ohio pero con pasaporte belga, procede del Río Breogán, en donde completó una gran campaña en la que se consolidó como uno de los mejores tiradores de la Liga Endesa.





EXPERIENCIA ACB

En su primera experiencia en España, Kalinoski ha promediado en 33 partidos 11,3 puntos, 3,3 rebotes, 1,9 asistencias y 10,5 de valoración con un sobresaliente 47% en triples, teniendo el 3º mejor porcentaje de la competición, anotando 2,3 por encuentro, siendo uno de los referentes del equipo lucense el curso anterior. Asimismo, otras de sus cualidades son su visión de juego y su fortaleza en defensa, pudiendo alternar en la posición de alero en ambos lados de la cancha.

TRAYECTORIA

El jugador se formó en la Universidad de Davidson, jugó la NCAA durante cuatro temporadas, llegando su debut como profesional en Europa en 2015, en las filas del Chalon-Sur Saone francés. El AS Apollon Patras griego (2016-17), el Port of Antwerp Giants belga (2017-19), el Teksut Bandirma turco (2019-20) y el Germani Basket Brescia italiano (2020-21) fueron sus otros clubes en el Viejo Continente antes de recalar en la Liga Endesa. Además, el jugador posee experiencia en competiciones europeas, habiendo disputado, entre otras, la Basketball Champions League (BCL).





SITUACIÓN ACTUAL

La llegada de Kalinoski se une a las ya confirmadas de Kendrick Perry, Nihad Djedovic, David Kravish y Dylan Osetkowski para la nueva temporada 2022-23.

Sin embargo esta no será la única llegada, el Unicaja tiene muy cerca la llegada de Will Thomas, el jugador pasaría su segunda etapa en el club cajista, sin embargo haría falta reforzar alguna posición como es la del base o la del Pívot. Además el Unicaja ha hecho oficial las salidas de Jaime Fernández y Tim Abromaitis, ambos jugadores acabaron contrato el 30 de Junio y no fueron incluidos en el derecho de tanteo. En el caso de Jaime Fernández, el jugador recibió una oferta de renovación a la baja, sin embargo no fue suficiente, el caso de Tim Abromaitis apuntaba que iba a renovar con Unicaja, pero con las llegadas de Osetkowski y ahora la de Kalinoski, el jugador estadounidense que ha sido el más regular en la temporada, no tenía hueco en la plantilla. Abromaitis ha fichado por el Lenovo Tenerife y todo apunta que también lo acompañará en la aventura, Jaime Fernández. Estas bajas se unen a las de Francis Alonso, que jugará en el Bilbao Basket, Rubén Guerrero que está muy cerca del Monbus Obradoiro y Yannick Nzosa que apuntan a que saldrá cedido para el Cooseur Betis de Luis Casimiro.

¡Gracias Málaga! 4 años inolvidables. Aunque hemos sufrido mucho las últimas temporadas, me quedo con todas los buenos momentos...Sin duda, el lugar donde más he disfrutado jugando. ¡Gracias por hacerme sentir tan querido dentro y fuera de la cancha! Nos vemos pronto pic.twitter.com/6moMIuiEH5 — Jaime fernandez (@jaimefb44) July 8, 2022





