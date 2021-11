Unicaja engrandece su historia: Cabezas y Berni embajadores del club malagueño

Son historia del baloncesto en Málaga. Carlos Cabezas y Berni Rodríguez, tanto monta, monta tanto. Ambos salieron de la factoria de Los Guindos fueron artífices de la mejor etapa de Unicaja con la Korac, Liga ACB, Copa del Rey y la presencia en la Final a 4 de la Euroliga. A partir de ahora ayudarán al club desde otra faceta, la de embajadores donde esperan aportar, como hacían desde la pista, su granito de arena para que Unicaja sea más grande.

El presidente del club, Antonio Jesús López Nieto ha sido el artífice de la vuelta de ambos al club. En el caso de Berni Rodríguez, nueve años después de su salida, en el caso de Cabezas doce años después de su salida: "Es un día especialmente ilusionante, tenía que haberlo hecho 10 años antes y anunciar dos fichajes para la pista. Para los cimientos es gratificante, gracias a su buena voluntad van a integrar en la estructura del club. Es algo fundamental, van a regar el concepto, la filosofía de este club. Somos un club de cantera y ellos desde ahí han llegado a la élite del baloncesto mundial. Quería que las camisetas no fueran unas esfinges, sino que sea productivos. Irán a actos institucionales, hablarán con jugadores, con la prensa, serán chicos para todo, de todo saben y entienden" argumentaba el presidente del club malagueño.





DESEOSOS DE EMPEZAR

Berni y Cabezas se muestran muy ilusionados de su regreso a la entidad. A pesar de que sus salidas no fueron fáciles y que su legado no fue tratado por el club como se merecía en la anterior etapa, ambos embajadores están encantados de volver al club de su vida, con ganas de empezar y aportar su experiencia en Unicaja: "“Muy orgulloso de aportar mi granito de arena al club de mi vida. Me apasiona poder estar al lado del equipo. La idea es fortalecer la dinámica del Club, en los temas sociales y ayudar en momentos puntuales a jugadores, poder viajar, animarlos o que aprieten... Implantar ese carácter que hemos tenido durante tantos años en la pista”,explicaba Cabezas.

En la misma línea iba Berni Rodríguez. "“el momento ha llegado cuando ha tenido que llegar. Sabía que iba a acabar volviendo. Desde pequeño Carlos y yo siempre nos hemos entendido muy bien. Me hace ilusión doble compartirlo con él y nos podemos complementar muy bien. Podemos tener una visión un poco más externa de lo que ocurre en el Club. También transmitir a los chavales, que se nos da bien, además de ir de la mano del primer equipo. Tengo los nervios del debut”, explicaba el "eterno" capitán.

Ambos ya estarán representando al club en Sevilla este próximo domingo en el derbi andaluz ante el COOSUR Betis que podrás seguir en COPE MÁS Málaga desde las 12h en el 97.1FM, 882 AM y cope.es/malaga