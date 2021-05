Unicaja consuma el fracaso de temporada y se queda sin play offs (90 - 96)

Unicaja no estará en el play off por el título. El equipo malagueño consuma su peor temporada en la historia reciente del club y se queda fuera de los ocho mejores de la ACB, poniendo fin a un triste ejercicio donde nunca ha estado a la altura de los objetivos que se marcaron. Después del fracaso mayúsculo toca reflexionar de hacia donde quiere ir esta entidad en lo referente al baloncesto. Es una buena oportunidad para emprender cambios, o de lo contrario, del socavón en el que anda metido el club malagueño será difícil de remontar.

El partido ante el Real Madrid fue un fiel reflejo de lo que ha sido la temporada, constante quiero y no puedo, indolencia por momentos y tirar de épica para lograr lo que no se hizo durante el partido. Unicaja dependía de sí mismo para estar entre los mejores. Si perdía, dependía de un milagro que no se produjo en otras canchas.

FRÍO INICIO

La entrada al partido de Unicaja y Real Madrid dejó clara las inteciones de uno y de otros. Carrol retrató a Brizuela, Laprovittola manejaba el partido a su antojo y en un abrir y cerrar de ojos parcial de 2 a 11 y el muro a escalar por Unicaja cada vez se ponía más empinado. Tras poner el Real Madrid la máxima en el marcador (8 - 20), y con Carroll y Laprovittola en el banquillo llegó la esperada reacción local de la mano de Abromaitis. El norteamericano tiró de orgullo si primera acción con dos más uno sirvió para que el equipo creyera y rebajar la diferencia a cinco (17 - 22).





Sin embargo, fue una constante en todo el partido, cuando más cerca parecía de que se podía culminar la remontada, el Real Madrid volvía a imponer su ley y de la mano de Caseur el equipo blanco ponía la máxima diferencia (22 - 39). Con Unicaja muy tocado apareció un factor inesperado: el show de Rudy Fernández. El bicampeón del mundo con España, genio con una balón en las manos, como desesperante con sus protestas continuas a los árbitros, cometió una falta antideportiva sobre Brizuela cuando este intentaba tirar de tres. Disconforme con lo pitado se dedicó a protestar a los árbitros que le advirtieron de técnica, en vez de amilanarse, su desconsideración con los árbitros fue a más y acabó descalificado. La acción acabó con cuatro tiros libres y banda para Unicaja, Brizuela anotó tres tiros libres y en la acción posterior un triple que daba alas a Unicaja 32 - 39, que se llegó a colocar a tres 39 - 42. Al descanso, los malagueños se fueron muy vivos, tras la superioridad vista por el Madrid, el marcador era la mejor noticia (39 - 45).

Las remontadas se culminan cuando el equipo que va por detrás de poner por delante y ese era el reto de Unicaja que no salió como debía en el tercer cuarto. Con Carroll y Laprovittola, de nuevo en el parquet, las diferencias volvían a incrementarse para los blanco. Bouteille, con 13 puntos en este periodo asumió galones en Unicaja que entraba nueve abajo al último cuarto (62 - 71).

EL MILAGRO NO SE PRODUJO

La empresa era complicada y aunque el Real Madrid se mostraba superior cada vez que subía el nivel, el partido no estaba roto y a eso se agarrró Unicaja. Con 73 a 84, los malagueños reaccionaron y lo hicieron sorprendentemente de la mano del hombre más criticado: Deon Thompson. Dos triples del americano sirvieron para que Unicaja lograr empatar el partido con dos minutos aún por jugarse (86 - 86). Empezaba un partido nuevo y los malagueños lo tenían en la mano, Laprovittola sólo anotó uno de los dos tiros libres de los que dispuso y Unicaja atacaba para ponerse por delante en todo el partido y poder acariciar los play offs, Thompson tuvo dos tiros libres para poner el 90 - 89 y dar un golpe encima de la mesa, pero el iregular jugador falló los dos tiros libres. Aún así no estaba todo dicho. Con 88 - 89, Carroll era objeto de falta rápida y sólo anotaba uno de los dos tiros libres. Unicaja tenía 16 segundos para anotar de dos y forzar la prórroga y jugarse el triple y certidicar la victoria y su pase al play off. Pero para sopresas de todos, incluido de Katsikaris y con 90 a 92, Brizuela se fue para dentro con sólo cinco segundos jugados, aunque rompió bien su tiro a tres metros, un tanto desequilibrado, se quedó corto y con él se ahogaron las opciones de victoria de Unicaja.

El equipo malagueño cierra un triste curso en la úndecima posición, fuera del play off y lo que es peor sin perspectivas de saber que le va a deparar el futuro al club malagueño que está perdido en la indefinición.





90-Unicaja (17+22+23+28): Thompson (16), Brizuela (11) Díaz (2), Waczynski (2) y Guerrero (4) – cinco inicial- Fernández (8), Alonso (9), Thomas (8), Sánchez (0), Abromaitis (15), Tamba (0) y Bouteille (15).

96-Real Madrid Basket (25+20+26+25): Tyus (9), Laprovittola (11), Poirier (11), Carroll (22) y Taylor (6)- Causeur (14), Fernández (0), Abalde (9), Vukcevic (3), Alocén (3), Garuba (5) y Llull (3).

Árbitros: Antonio Conde, Arnau Padrós y Roberto Lucas. Expulsaron por doble técnica a Rudy Fernández del Real Madrid y a Vincent Poirirer; a Alberto Díaz con cinco faltas por parte del Unicaja.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 38 de la Liga Endesa disputado en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena de Málaga a puerta cerrada.

