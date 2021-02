Unicaja consuma su fracaso y queda eliminado de la eurocup (80 - 74)

Unicaja se ha acostumbrado a perder, es duro decirlo pero esa es a día de hoy la cruda realidad. El equipo malagueño sumó su derrota número trece en los últimos catorce partidos y sigue sin ganar en 2021. La derrota lleva aparejada además la eliminación de la Eurocup del conjunto malacitana con dos jornadas aún por disputarse.

El fracaso en Europa es mayúsculo, Unicaja tenía muchas esperanzas depositadas en esta competición, su objetivo era lograr una de las dos plazas que dan acceso a jugar la euroliga de la próxima temporada en caso de ganarla o incluso siendo finalista. Unicaja que partía como el cuarto mejor presupuesto de la competición, deja muy claro, que a día de hoy, está muy lejos de ser un equipo competitivo.

Los malagueños sabían que tenían que ganar sí o sí, pero a pesar de esa circunstancia, su puesta en escena fue deplorable, indigna de la camiseta que portan. Nanterre, equipo muy físico, salió con las ideas claras desde el principio y fue todo un vendaval para un indolente equipo verde. Deon Thompson o Rubén Guerrero, vagaban por la cancha sin hacer sombra sus rivales. Alberto Díaz también demostró que aún le falta para ser el jugador que nos tiene acostumbrados, en su caso se entiende tras dos meses fuera por lesión. Alpha Kaba era amo y señor de las zonas y con el acierto de Cris Warren los franceses dominaron el primer cuarto de forma aplastante (26 - 13).

Yannick Nzosa hammered it on the road for the Dunk of the Night in Round 4 of the Top 16!@unicajaCB#RoadToGreatnesspic.twitter.com/7wz8YBcuCu