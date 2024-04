Unicaja ya conoce la pista led donde intentará conquista su primera Champions

Todo preparado para en Belgrado para que Unicaja luche por hacerse con su primera Basketball Champions FIBA, será la segunda final four a la que Unicaja acuda en el extranjero tras la de Atenas 2007 en la Euroliga. El imponente Belgrado Arena se prepara para acoger la competición que va a reunir junto a Unicaja a UCAM de Murcia, Peristeri y Lenovo Tenerife.

Sin embargo, lo más impactante con lo que se van a encontrar los aficionados que sigan a partir de mañana la competición es la pista donde se va a jugar el partido. El tradicional parquet al que estamos acostumbrados dará paso a una luminosa pista de paneles led con la tecnología ASB GlassFloor. Ningún equipo ACB ha jugado sobre este escenario y será una experiencia novedosa para todos los participantes.

Hasta el momento solo se han jugado partidos sobre una pista LED en el Mundial sub 19 femenino, en el partido inaugural de la temporada alemana de la BBL, y durante el Celebrity Game y los concursos del All-Star de la NBA. Por tanto, son pocos los jugadores que pueden hablar de las sensaciones que se tiene.

Sin embargo, una jugadora malagueña sí que puede contar la experiencia, es Elena Moreno. La jugadora de Unicaja Mijas, junto con otra malagueña, Daniela Abies, jugó en ese Mundial sub 19 en el Wizink Center de Madrid y estas fueron sus sensaciones: "Nos proyectaron un vídeo y la primera sensación fue chocante. Cuando entrenamos allí nos gustó mucho, en el partido, una vez que está concentrada no eres consciente si han puesto una luz o si sale algún gráfico en la pista. Es cierto que cuando te caes, sí está en el suelo más caliente y notas como la cara se te ilumina"

??????: You see the ?????? ?????????? ?????????? for the first time ??#BasketballCL#RoadtoBelgrade#BecomeLegendarypic.twitter.com/neRCcykPUn