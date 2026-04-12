Unicaja 89-Valencia Basket 96: así te hemos narrado el final del partido
Un buen Unicaja no pudo en el Martín Carpena con un rival que volvió a demostrar el gran momento que atraviesa
Málaga - Publicado el - Actualizado
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