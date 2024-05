'Una cosa inexplicable' ya suena como himno del 120 Aniversario del fútbol en Málaga

Ya está. Ya salió el tan esperado tema por el 120 aniversario del primer partido de fútbol en Málaga. Hace unas semanas se anunciaba que el cantautor malagueño El Kanka había recibido el encargo de componer e interpretar el nuevo himno que el club de su ciudad, el Málaga CF, le brinda a su afición con motivo del 120 aniversario del primer partido celebrado en Málaga, el 3 de abril de 1904 y del nacimiento, por tanto, del malaguismo. Esta canción ya genera debate. Para gustos, los colores. Ese libro está en blanco. Y todas las opiniones, con respeto, son válidas.

"Debo decir que no ha sido tarea fácil, pues tenía la presión de estar a la altura y no todos los días se enfrenta uno a un reto como este, pero ha sido un proceso de conexión con mis raíces y mi hogar muy hermoso, y lo he hecho como siempre poniendo el corazón encima de la mesa", apunta el Kanka.

COMPOSICIÓN

Para la composición de la canción, El Kanka ha querido hacerlo desde Málaga, para mezclarse con la ciudad y con la afición y sentir de primera mano lo que sienten los seguidores del club. Y respecto a la composición, explica "me he basado, rítmicamente, en el patrón de verdiales, un popular ritmo del folclore malagueño, que además es muy machacón y potente. Me parecía perfecto para sostener la rabia y el carácter que impregnan el tema". El productor de 'Una cosa inexplicable' ha sido Carlos Manzanares, productor de confianza de El Kanka, pero, aparte de él, todos los demás implicados en la creación del tema, son malagueños, "me parecía justo hacerlo así", afirma el autor. "En los estudios Moby Dick, del Soho, desfilaron desde Carlos, un musicazo verdialero (y mucho más) de sobra conocido en el ambiente malagueño, hasta una sección de cuerdas y trompas e incluso un coro de más de 50 malaguitas", señala.

En la grabación de la canción, El Kanka también quiso invitar a María Peláe: "Desde antes de escribir la primera frase o tener la más mínima idea de por dónde iba a empezar, ya tenía claro que quería cantarlo con María Peláe. De hecho, se lo propuse a priori y pensé en ella mientras componía. Me parecía perfecta para eso, siendo una artista popular (del pueblo), canalla, malaguita y malaguista, futbolera y por supuesto, talentosa y genial. Siendo, además, que el fútbol femenino está en un momento tan épico, y dada la presenciaminoritaria que ha tenido siempre, me parecía guay cantar el tema a medias con ella, ya sabéis, “y que remate mi hermana' ", dice.

Los coros de la canción son del Orfeón Universitario de Málaga; los violines, violas, cellos, contrabajo y trompas, de la Orquesta Sinfónica de Málaga; los violines y percusiones verdiales, de Carlos Fernández Campos; las percusiones, bajo, coros, programación, piano, trombones, composición orquesta sinfónica, producción, mix y master, de Carlos Manzanares; y la segunda voz, de María Peláe. Además, el diseño de la portada es obra de la también malagueña Anabel Perujo, diseñadora de las portadas de todos los álbumes de El Kanka.

El Kanka aporta así su esencia al nuevo himno malaguista con una letra muy especial y un sonido inconfundible, poniendo a disposición del club y de su afición su arte, su ingenio y su voz con una pieza musical que perdurará en la historia del Málaga CF.