Tote, agente de Lizoain: "La Liga va por el Málaga"

Jorge López Marco, Tote, exjugador del Málaga, Real Madrid, Betis y Valladolid es el agente ahora de jugadores como de Raúl Lizoain, portero en paro tras desvincularse del Alcorcón y que el Málaga quiere firmarle pero La Liga por el control económico no puede. En declaraciones a Deportes Cope Málaga, Tote comentó, “El Málaga no puede fichar a Lizoain porque La Liga le computa el salario de hace dos temporadas en Las Palmas. La Liga va a por el Málaga, le ponen unos parámetros que no puede cumplir. Y al final el perjudicado es también Lizoain que se queda en el paro", apuntó tajantemente.

Tote además agregó que, "Lizoain se queda en paro y no ha cobrado del Alcorcón al que hemos llevado a juicio. Tengo la ilusión que se haga justicia. Hemos hablado con Liga y AFE. Nadie entiende esta norma. Estoy de acuerdo en que se controle a los clubes. Lizoain no quiere dinero, quiere trabajar"señaló.

Para el meta y el propio agente, "La situación es denunciable porque se le niega el trabajo. Esa es la última opción porque yo lo que quiere es que juegue al fútbol en el Málaga. Yo desconocía la regla del salario liga. Me llamó Caminero para decirme que la liga no autoriza la operación y no me lo podía creer", subrayó. Tote entiende además que, “Si Lizoain quisiera jugar gratis en el Málaga La Liga tampoco lo permitiría", apuntó.

El Málaga solo tiene a dos porteros canteranos, Kellyan y Gonzalo para este sábado ante el Almería, ya que Munir está con su selección. Un problema importante para Víctor de cara a este sábado y al resto de partidos.