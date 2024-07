La Rosaleda de Málaga gana la carrera mundialista y estará como sede del Mundial 2030

El fútbol lo mueve todo. Tanto es así que te sitúa en el mapa. Imagínense un Mundial. Los malagueños tienen que estar contentos, felices y dichosos. Según avanzaba hoy Diario Marca, tras la reunión última en Agadir, España confirma once sedes mundialistas y no 13. De esas once, las andaluzas serán La Cartuja de Sevilla... y La Rosaleda de Málaga, sí, Málaga será sede mundialista. Lo volverá a ser tras el lejano España 82.

El estadio blanquiazul cumple con los requisitos de la FIFA y está entre los once elegidos para acoger la mayor cita futbolística del planeta. Málaga, que ha crecido una barbaridad y es de las ciudades de mayor visita del mundo, seguirá en el mapa mundial en el 2030. Y saben que es lo mejor, lo que dejará a la ciudad. Aparte del impacto económico, una nueva zona, un nuevo estadio, una nueva cultura, nuevo ámbito y sobre todo, una zona nueva en la ciudad. Una transformación necesaria.

TRABAJO DE 4 AÑOS

Han trabajado desde las tres instituciones durante 4 años intensos. En breve, en unos días, se hará oficial. Málaga gana esa carrera por el Mundial 2030. De nuevo el fútbol vuelve a situarte en el mapa y estamos seguros de que Málaga estará a la altura.

El dosier oficial de la candidatura debe ser presentado ante la FIFA antes del 31 de julio, y hasta esa fecha se buscará el acuerdo definitivo para el reparto de sedes entre los tres países, que todavía no ha sido aprobado por Marruecos, que tendría seis, y Portugal, que contaría con tres. La candidatura de España, Portugal y Marruecos es la única aprobada por la FIFA para el Mundial de 2030, pero tendrá que ser ratificada por el organismo el próximo 11 de noviembre.

