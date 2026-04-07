Ramón Enríquez vuelve a sentirse futbolista trece meses después

Trece meses después, la pesadilla ha terminado para Ramón Enríquez. El centrocampista canterano del Málaga C.F. volvió a pisar un terreno de juego este fin de semana en el partido contra el Deportivo, poniendo fin a una baja de más de un año por una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. No jugaba un partido oficial desde el 1 de marzo de 2023, en un empate contra el Almería.

Salió en el minuto 75 en sustitución de Juanpe y se le vio con solvencia en el centro del campo, demostrando que su calidad puede ser fundamental en el sprint final del Málaga si el físico le respeta. Un regreso que el propio jugador calificó como "un día bonito que voy a recordar durante mucho tiempo, por todo el trabajo que ha habido detrás".

Sensaciones muy especiales

"Ha sido, en lo personal, un día bonito, un día muy especial", confesó el jugador en la zona mixta tras el encuentro. En el momento de saltar al campo, su recuerdo fue para sus seres queridos: "Me he acordado mucho de mi pareja, que ha estado mucho tiempo conmigo en la sombra, de mi familia, amigos".

Volver con los compañeros a vivir esas sensaciones dentro del campo, ha sido un día muy bonito Ramón Enríquez Jugador Málaga C.F.

El camino no ha sido fácil, con momentos "mentalmente muy duros", pero Enríquez subraya la importancia de la paciencia en el proceso. Asegura que ahora se siente "orgulloso de todo el trabajo" realizado junto a los fisios y preparadores físicos del club, a los que agradeció su dedicación.

Volver bien, no antes

El futbolista enfatizó que su prioridad nunca fue acortar plazos, sino garantizar una recuperación completa. "Yo creo que lo importante en estos casos es volver bien, no volver antes, volver después, sino volver bien", declaró, dejando claro que su mentalidad ha sido clave para superar este obstáculo.

Lo importante en estos casos es volver bien, no volver antes, volver después, sino volver bien Ramón Enríquez Jugador Málaga C.F.

Un refuerzo para un momento clave

Su regreso llega en un momento oportuno para el equipo, con bajas sensibles en la medular como las de Dotor, Dani Lorenzo y Haitam, además de la sanción de Izan Merino. Pese a ello, Enríquez se muestra cauto: "Todos mis compañeros están preparados, estamos, como se dice, a tope por este momento y, bueno, con total confianza en todos".

Málaga C.F. Ramón en una de sus reapariciones

Finalmente, el canterano quiso enviar un mensaje a la afición. "Simplemente darle las gracias a todos los que han confiado en mí y han estado ahí", afirmó, reconociendo que él es "el primero que sufre" con las lesiones. "Que estén tranquilos, que mi sueño es el mismo que el de todos y que voy a trabajar para recompensar esa confianza", concluyó.