La psicóloga Alba López desvela las tres frases que todo entrenador debe usar para construir un campeón

En el complejo ecosistema del alto rendimiento deportivo, donde cada detalle cuenta, a menudo se subestima el poder de la palabra. Sin embargo, la comunicación entre un entrenador y su deportista puede ser el factor determinante que incline la balanza hacia el éxito o el fracaso. La psicóloga deportiva Alba López, del gabinete Psycoinvisible, con experiencia en la Rafa Nadal Academy, Unicaja y la selección española de bádminton, ha desgranado en el programa 'Deportes COPE Málaga' las claves para una comunicación efectiva, una herramienta que, según afirma, "puede cambiar a un equipo y a un deportista" sin necesidad de alterar aspectos técnicos o tácticos.

López, que trabaja de cerca con las jóvenes promesas del bádminton español que siguen la estela de Carolina Marín, sostiene que el impacto de un mensaje no reside únicamente en qué se dice, sino en el cómo y el cuándo. "Un mismo mensaje puede ayudar a crecer, a bloquearse, a entenderlo mal, a crear dudas", explica. Esta variable, a menudo invisible, es un campo de entrenamiento en sí mismo, crucial para navegar los altibajos de una temporada y las distintas personalidades dentro de un vestuario.

Más allá del 'palo y la zanahoria'

La tradicional filosofía del 'palo y la zanahoria' se queda obsoleta para López, quien la considera una visión "muy antigua" de la gestión de equipos. El enfoque moderno trasciende el simple castigo y recompensa. Se trata de utilizar el feedback como un pilar para edificar los cimientos del deportista. "Es importante que a través del feedback se construya, y no se destruya, pero se construya disciplina, se construya descanso, se construya confianza, se construya respeto", detalla la psicóloga. El objetivo es que la comunicación sirva para corregir y orientar, no para que el entrenador "descargue toda la frustración" o el descontento por un mal resultado.

ACB Photo / Mariano Pozo Ibon Navarro durante un tiempo muerto

Este enfoque exige una alta capacidad de adaptación por parte del técnico. No es lo mismo dirigirse a deportistas en formación que a profesionales consolidados, ni el mensaje tendrá el mismo efecto a principio de temporada que en una final con la presión al máximo. La clave, insiste López, es generar disciplina y exigencia sin renunciar al "cariño" y al refuerzo positivo que todo atleta necesita.

El poder de las tres frases: mantener, mejorar y confiar

Para transformar este principio en una herramienta práctica, Alba López propone una estructura sencilla pero poderosa: el método de las tres frases. Se trata de un modelo de comunicación que puede aplicarse en cualquier contexto, desde la gestión de un equipo hasta la resolución de conflictos familiares, y que se articula en tres pasos lógicos y constructivos.

El primer paso es señalar qué mantener. La conversación o el feedback debe comenzar reconociendo lo que el deportista está haciendo bien. Este punto de partida es fundamental, ya que "no todo seguramente esté mal" y permite bajar la tensión inicial, validando el esfuerzo del jugador y evitando que se ponga a la defensiva. Es una forma de construir sobre una base de seguridad.

Una vez establecido lo positivo, llega el momento de abordar qué mejorar. Aquí, la especificidad es crucial. Se deben dar indicaciones concretas y accionables, huyendo de críticas destructivas y generales. López lo ilustra con un ejemplo claro: en lugar de un vago y dañino "estás supermal en defensa", el entrenador debe optar por un mensaje preciso como "necesito que llegues antes a la ayuda" o "necesito que construyas mejor el punto y que el error forzado no llegue tan pronto".

Necesito que construyas mejor el punto y que el error forzado no llegue tan pronto Alba López Psicóloga deportiva

Finalmente, la estructura se cierra con una frase para reforzar o confiar. Este último mensaje es vital para impulsar al deportista hacia el cambio propuesto. Expresiones como "confío en que lo vas a hacer", "llevamos mucho tiempo entrenando y las cosas han salido siempre, hoy van a volver a salir" o "sigue intentándolo, que vas bien y que las cosas saldrán" dotan al atleta de la motivación y la creencia necesarias para afrontar el reto. Se le hace partícipe de un proceso en el que hay aspectos positivos, áreas de mejora y, sobre todo, una confianza plena en su capacidad para lograrlo.

Conocer al deportista: la clave de la asertividad

La efectividad de cualquier mensaje depende, en última instancia, de quien lo recibe. Por ello, López subraya la importancia del autoconocimiento y del conocimiento profundo de los deportistas. Una frase como "hazlo mejor" puede ser un revulsivo para un jugador maduro y con capacidad de autocrítica, pero puede ser devastadora para otro que siente que ya lo está dando todo. "Tenemos que saber qué tipo tenemos para saber qué mensaje es el eficaz", sentencia.

Alba López cuenta con amplia experiencia en el trato con deportistas

Aquí entra en juego la asertividad, que la psicóloga define, citando a su propio hijo, como "lo que hay en medio de la agresividad y la pasividad”. Un entrenador no puede ser siempre un sargento de hierro ni un mero animador. Debe tener la versatilidad para gritar si es necesario, pero también para calmar, tranquilizar y orientar. Esta relación se entrena día a día y es una competencia fundamental en el alto rendimiento. Como resume López: "La comunicación efectiva no solo motiva o castiga, la efectiva orienta".

La comunicación efectiva no solo motiva o castiga, la efectiva orienta Alba López Psicóloga deportiva

En este sentido, la experta rechaza posturas inmovilistas como el "yo soy así y hay que quererme así”. En un entorno de equipo, la responsabilidad individual es ineludible. "El deporte al final es un escenario de personalidad y te va poniendo en su sitio", afirma con contundencia. Tanto el deportista con un carácter excesivo como el que peca de pasividad se verán forzados por la propia competición a buscar un equilibrio para poder avanzar.

Alamy Stock Photo Juan Carlos Ferrero y Carlos Alcaraz

En última instancia, el respeto y la credibilidad del entrenador se ganan cuando sus palabras se corresponden con sus actos y demuestra un liderazgo justo y humano. Un mensaje claro, concreto y equilibrado sostiene mejor la presión del juego y la emocional. Reconocer un error, pedir perdón o simplemente escuchar son gestos que fortalecen la relación y demuestran que el crecimiento es un camino bidireccional. Porque, como concluye López, la mejora no solo está en entrenar más, sino en saber comunicarse desde el conocimiento y, muchas veces, "desde el corazón”.