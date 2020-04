La plantilla del Málaga... a full

LaLiga ya sabe hasta cuándo no habrá público en los estadios. Según informó Isaac Fouto en Deportes COPE, fuentes del Gobierno ya han informado a los clubes de LaLiga que no habrá público en las gradas de los estadios hasta 2021.

Además, la apertura de los estadios, a partir de 2021, se hará de forma paulatina, abriendo poco a poco las gradas. Y posiblemente, hasta que no haya una vacuna contra el coronavirus, no podramos volver a ver un estadio completamente lleno.

A todo esto se suma que los test rápidos comprados por La Liga les serán realizados a los jugadores, cuerpo técnico y empleados, una semana antes de entrenar, así que para el 4 o 5 de mayo, ya que el Gobierno estima ahora que sería para el once del próximo mes de mayo.

EL MÁLAGA A LA ESPERA

El Málaga, como el resto de equipos de Primera y Segunda, están a la espera. Y cómo, pues ejercitándose en el confinamiento obligado por el actual estado de alarma.

Es el caso de Miguel Ángel Cifuentes. El lateral derecho blanquiazul fue padre hace pocos meses. Convive junto a su mujer y recién nacida en su casa, pero el ritmo de entrenamientos no para. A pesar de la situación, sigue ejercitándose y está animado, “lo llevo bien, dentro de la situación. Tengo el espacio suficiente para poder realizar los entrenamientos y, dentro de lo que cabe, lo llevo bien. Le solemos dedicar entre 45 minutos, una hora, a veces más, según la sesión”, afirma Cifu.

“A veces entreno con mi mujer, otras en solitario. Tenemos que organizarnos con el tema de la niña”, continúa el blanquiazul que tiene un deseo claro el de “de volver a entrenar con mis compañeros, pasar el día a día y hacer lo que nos gusta, que es entrenar en el verde, estar todos juntos y trabajar día a día”, señala en una entrevista.

RENATO SANTOS CON GANAS DE VOLVER

Y más jugadores se pronuncian y opinan. Desde tierras portuguesas el ‘11’ malaguista, Renato Santos, una persona tranquila y sosegada que no pierde el tiempo en esta cuarentena y que vive en el país vecino junto a su familia. Sus prioridades, entrenar a tope y ejercer de padre con la misma ilusión pensando que la luz empieza a verse al final del túnel.

Mes y medio de cuarentena ya, en tu caso en Portugal.

"La crisis se ha instalado a nivel mundial. Aquí en Portugal sí se ha notado, con casos y muertes, pero no tanto como España. Han cerrado un poco más temprano los aeropuertos y han puesto el estado de emergencia cuando no había muchos casos. Han empezado a prevenir y ha venido bien para Portugal. Ahora no sé si va a seguir hasta final de mes, o más tiempo. Yo creo que no. Ahora parece que el tema está más estabilizado, pero todavía las personas se quedan en casa y solamente van a supermercados, bancos… como están haciendo en España".

ENTREVISTA| Descubre en profundidad a Renato Santos con este agradable ratito de charla que hemos tenido con él ��



“Tenemos que valorar a la familia y la libertad de poder estar en la calle” ��



¡Aquí te dejamos la entrevista completa! ➡️ https://t.co/jf8liglLf9pic.twitter.com/Xka6d0jxJU — Málaga CF (@MalagaCF) April 23, 2020

Parece cercano el regreso a los entrenamientos, como primer paso para volver a la competición y cerrar la temporada. ¿Ves la luz al final del túnel?

"Creo que no va a tardar mucho en empezar. Sabemos que van a ser unas condiciones diferentes, pero lo importante para nosotros es empezar. Con seguridad, para que todo salga bien, pero queremos empezar y creo que no falta mucho"