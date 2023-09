La plantilla del Málaga alucina con el desembarco malaguista previsto para Linares

El Málaga CF visitará al Linares Deportivo en la quinta jornada de la Primera Federación. El encuentro se disputará este domingo, 24 de septiembre, a las 18:00 horas. Este partido, como toda la temporada, lo puedes seguir en los diales habituales de COPE MÁS Málaga (97.1FM y 882AM), además de internet en este enlace: https://www.cope.es/directos/cope-mas-malaga

Pero para esta cita, las taquillas de La Rosaleda ofrecen las entradas en grada visitante. Quedan a día de hoy muy pocas y son varias peñas las que tienen plaza en su autobús con entrada. La gran mayoría de entradas, más de 1500 ya han sido retiradas.

Los tickets se han ido vendiendo exclusivamente a abonados o poseedores del Carné Malaguista. Cada aficionado ha podido comprar un máximo de dos entradas, teniendo en cuenta que su acompañante también debe ser abonado o tener el citado Carné Malaguista.

El precio único es de 15€ y el horario de atención al público de taquillas es de 10:00 horas a 20:00 horas. La venta permanecerá operativa hasta este jueves o hasta fin de existencias.

EL LINARES DA FACILIDADES

El Linares ha puesto todas las facilidades del mundo. Han sido coherentes con la llegada de cientos de seguidores malaguistas y le han dado una zona grande de Linarejos al precio de 15 euros, lo que hará que Linares se vista de blanquiazul, por los dos lados, el local y el visitante. Son muchas peñas malaguistas, la gran mayoría, las que han realizado excursiones a Linares. Un fondo al completo será blanquiazul, y además se verán más seguidores repartidos por otras zonas del estadio. Linarejos tiene una capacidad aproximada de unos10.000 espectadores, así que la afición malaguista amenaza con ocupar el 30% de las gradas.

AYUDA LO DEPORTIVO

Y es que en lo deportivo la cosa va bien y eso ayuda. El conjunto malaguista afronta esta nueva semana con la satisfacción de ocupar la tercera plaza del Grupo II, anclado al play off, después de encadenar tres victorias consecutivas. Solo el Castellón y el Ceuta superan en estos momentos a los de Sergio Pellicer en la tabla. El vestuario no quiere confianzas. No se fían del resto y buscarán seguir en la estela de jugar en segundo plano y que la presión vayan al resto.

GENARO ALUCINA

El domingo se prevé una movilización masiva de malaguistas a Linarejos y esto en el vestuario no ha pasado desapercibido. Genaro, capitán, afirmó hoy que,“es de admirar, la afición es de Champions”. “Lo intentamos llevar con calma, entendemos la exaltación de la gente. Vamos a jugar casi de local, Linarejos aprieta. Va a ser un partido bastante disputado y si metemos un gol lo vamos a celebrar con la afición, que va a sonar casi como si estuviéramos en La Rosaleda. Es un espectáculo, el otro día eran 19.000 aficionados y parecía el doble. Veías caras de felicidad en la celebración de los goles… Es un chute de energía. También dejamos la portería a cero y eso tiene que ser un aliciente para el equipo”, ha comentado sobre el importante papel de los malaguistas.