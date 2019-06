Pau Torres en Deportes COPE Málaga: "Ha sido un final duro pero lo vivido el sábado fue increíble"

Pau Torres se despide del Málaga. El jugador jugó el sábado ante el Deportivo su último partido con la camiseta del Málaga y volverá al Villarreal su club de origen. El central villarrealense ha dejado una grata imagen en su paso por el Málaga. Ha sido fijo para Muñiz y para Víctor Sánchez del Amo y se marcha con una gran hoja de servicions: ha disputado 40 partidos oficiales con la camiseta blanquiazul aportando 1 gol y una asistencia. Además como blanquiazul ha tenido la oportunidad por primera vez de ser convocado por las categorías de la selección española, en este caso la sub 21. El joven jugador resumía en los micrófonos de COPE Málaga su paso por el club de Martiricos: "Ha sido un final duro pero lo vivido el sábado fue increíble. Los más veteranos me decían que días como ese sólo habrán 2 o 3 en mi carrera. Cuando acabó el partido sentí rabia e impotencia por no poder conseguir el objetivo. Sabía que eran mis últimos momentos como malaguista", explicó.

Torres hacía balance de su temporada en Málaga: "Ha sido mi primer año viviendo sólo y la experiencia ha sido increíble. Todos me han acogido en Málaga con los brazos abiertos y siempre estaré agradecido a la gente de Málaga. Ya nos despedimos de los compañeros el domingo. Ya estábamos todos más tranquilos. Dejo aquí a compañeros magníficos".

Sobre la eliminatoria ante el Deportivo, el futbolista también tiene claro que la segunda parte en Riazor fue la clave de la eliminación: "La segunda parte de Riazor fue la que nos mató. Llevábamos la eliminatoria de cara y aunque creíamos que podíamos darle la vuelta y tuvimos ocasiones que no entraron y no pudo ser"

Pau Torres ahora volverá a Villarreal, su club de origen y donde espera hacerse un hueco en primera división a las órdenes del ex malaguista Javi Calleja: "Siempre dejé claro que llegaba a Málaga sin opción de compra y siempre he dado todo por el Málaga. Ahora me toca regresar y hacer la pretemporada con el Villarreal. A partir de ahora siempre seré del Málaga y estaré muy pendiente de lo que pase con mi otro club.".

Se marcha Pau Torres, jugador al que aguarda un interesante futuro al más alto nivel.