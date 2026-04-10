Pablo López interpretará 'Tu Bandera' en el centro de la pista del Carpena

Momentazo previo a un gran partido este domingo. Pablo López estará por primera vez en el Carpena. Y es que con motivo del 25º aniversario del pabellón y gracias a Málaga Deporte y Eventos, el cantautor malagueño ofrecerá por primera una actuación antes del partido del Unicaja frente al Valencia Basket en la que interpretará desde el centro de la pista ‘Tu bandera’, el aclamado himno que desde 2013 forma parte del ADN de Unicaja. La actuación tendrá lugar a las 12:15 horas, por lo que pedimos a todos los aficionados que estén a esa hora en sus asientos para vivir un momento inolvidable.

COPE Málaga Unicaja preparado para recibir a Valencia Basket

La relación de Pablo López con el Unicaja es una de las uniones más destacadas entre el mundo del baloncesto y la música. Desde su creación hace más de una década, cada partido en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena se convierte en una fiesta cuando las más de 10.000 voces cantan a coro el ‘Siempre te llevo conmigo’ que lleva en volandas al equipo. Un hecho que trasciende a la pista, tal y como se demuestra en los encuentros entre las diferentes aficiones, ya sea en la Copa del Rey o allá donde les acompaña la Marea Verde.

primera vez de pablo lópez

Aunque esta sea la primera vez que actúe en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena para interpretar el himno antes de un partido, Pablo López ya ha venido en alguna ocasión a animar al Unicaja. Además, cada vez que tiene ocasión interpreta nuestro himno en sus conciertos, desde donde ha mandado mensajes de apoyo en varias ocasiones. Ahora, por fin, se producirá una perfecta comunión entre el cantante y los aficionados en una jornada que promete emociones fuertes.

La Marea Verde, por tanto, vivirá un momento muy emotivo antes del partido entre el Unicaja y el Valencia Basket con la interpretación de Pablo López. Su actuación tendrá lugar a las 12:15 horas, por lo que se recomienda a todos los aficionados que estén sentados para disfrutar de un momento mágico para dar alas al equipo en una jornada festiva en la que también se homenajeará en el descanso al equipo campeón de la Copa Korac, que ahora cumple 25 años. Los mismos años que cumple un pabellón, el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena, que nos ha hecho soñar acompañados por las voces de nuestros aficionados que, este domingo, entonarán mejor que nunca el ‘Tu bandera’.