Desde el pasado 15 de junio, el Ayuntamiento de Málaga tiene nueva concejala de deportes, Noelia Losada. La nueva edil de cultura y deportes atendió por primera vez los micrófonos de COPE Málaga para analizar los retos que se pone en estos cuatro años: "Uno de los ejes de nuestro mandato es que Málaga necesita una mejor infraestructura deportiva. Queremos construir más pabellones en las barriadas y más pistas en deportivas al aire libre. Garantizar la puesta en marcha de proyectos que se están ejecutando como el pabellón de balonmano del Puerto de la Torre, del Torcal o de Cruz de Humilladero y el campo de fútbol de Guadalmar."

Las instalaciones "Queremos que no todo se centralice en tres grandes instalaciones y que haya instalaciones en todos los distritos. Málaga tiene una gran carencia de pabellones y eso vamos a intentar resolverlo. Hay en marcha varios proyectos. Queremos que haya una planificación para que los barrios esté mejor dotados. En Teatinos, por ejemplo se necesita y vamos a intentarlo".

Málaga será en 2020 Capital Europea del deporte y desde la nueva área de deportes del ayuntamiento se pretende seguir luchando para que Málaga siga siendo referente a la hora de albergar grandes eventos deprtivos: "Todo lo que sea atraer grandes eventos beneficia a Málaga por ser foco de atención. Málaga es foco de destino de grandes acontecimientos y eso pretendemos que siga siendo así y eso debe ser fundamental. No hay avances para que venga la slección de fútbol pero sí tendremos seguro a la selección española de baloncesto, la Copa del Rey de baloncesto o la Copa de España de fútbol sala".

Noelia Losada es abogada y durante los últimos años ha impartido clases en la faculta de de derecho de la UMA. En los últimos años siempre ha estado a la sombra de su marido, el ex jugador de baloncesto Carlos Jiménez. Jiménez ha sido durante los últimos cuatro años director deportivo de Unicaja y renunció a su cargo el pasado jueves por motivos familiares que ahora cuenta con total naturalidad su esposa: "Mi vida ha cambiado por completo. Estoy muy ilusionada y encantada de aceptar el reto. La organización familiar debe ser así. Durante 20 años ha sido mi marido (Carlos Jiménez), el que ha tenido plena disponibilidad de agenda. En algunos momentos tuve que dar yo un paso atrás para ejercer mi profesión, me hice autónoma para poder organizar mi tiempo y ahora ha sido él el que ha decidido que me toca a mí estar al 100% y que él se quedaba a cargo de la organización familiar. Es así como se organizan las familias. Era incompatible para la familia compatibilizar los cargos".

Por primera vez en Málaga, un partido que nos obstenta la alcaldía es el responsable de un área. Ciudadanos, con Noelia Losada al frente ocupa la cartera de deportes y cultura: "Tengo independencia para desempeñar mis funciones aunque por pura coherencia y corrdialidad tengo al tanto de los pasos que realizamos con el alcalde, Francisco de la Torre".

Dentro de cuatro años cuando termine su mandato, Losada espera que se le recuerde " por acercar las infraestructuras deportivas a los barrios, porque Málaga tuviera más pabellones. Me gustaría hacer carriles para la práctica running y carriles de nado de aguas abiertas y que la capitalidad de 2020 sea un éxito. Voy a intentar contar con el mayor número de patrocinadores posibles para que a los malagueños no le cueste este fomento del deporte".