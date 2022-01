Natxo González inicia con "ambición y motivación" su etapa en el Málaga

La era Natxo ya ha empezado. Pero sobre el entrenador vitoriano hay varios detalles que conviene recordar. Su mensaje fue sensato, sin alzar la voz, con mesura. Una especie de Ancelotti, veterano con mano izquierda. Además, es de agradecer que haya sido el único que no exigió una temporada más y un contratazo.

��Natxo y el reto de entrenar al Málaga: “Este club tiene mucha historia. Para mí es un orgullo, una satisfacción, muy motivante e ilusionado. Tengo mucha responsabilidad, y la tienes debido a su grandeza” #97.1FM pic.twitter.com/KLXmSpHO3j — Deportes COPE Málaga (@DeportesCopeMLG) January 28, 2022

El técnico Natxo González ha afirmado este viernes en su presentación como nuevo entrenador del Málaga que tienen "claro que hay que conseguir más solidez defensiva" porque, a su juicio, "es el mayor problema" que tiene el equipo.

González dijo que su idea tras su primer día como malaguista es ser un equipo que "trate de tener más el balón, con más juego posicional", aunque "el principal objetivo sería conseguir esa regularidad defensiva que ahora mismo falta".

AMBICIOSO

"Creo que cuando uno llega a un club como el Málaga, tiene que ser ambicioso y tiene que haber ilusión", dijo el técnico vitoriano, quien señaló que el Málaga "es un club grande" y agregó que lo más importante es "hacer algo para ganar el domingo" al Mirandés en el estadio de Anduva y nunca rendirse y sí "dar pasos adelante".

Natxo González se puso al frente del equipo en #LaRosaleda��️#Entrenamientopic.twitter.com/wTwc278zQE — Málaga CF (@MalagaCF) January 28, 2022

Sobre si va a existir algún cambio en el once inicial para medirse al conjunto burgalés, Natxo González no desveló nada porque está recién llegado, aunque ha visto muchos partidos del Málaga y desde fuera tiene "un diagnóstico aproximado" e intentará plasmarlo el domingo.

ANTOÑÍN SIGUE

Natxo González, que llega al Málaga con su ayudante Jaume Delgado, no ha solicitado al club blanquiazul ningún refuerzo en el periodo invernal de fichajes, porque "ellos saben mejor que nadie lo que hace falta o lo que sobra" y no está en disposición de "exigir". Pero si que fue el director deportivo, Manolo Gaspar quien apuntó sobre Antoñín: “Hay momentos en la vida que uno tiene malos momentos, que duda y si se utiliza mal las redes pasa lo que pasa. Hizo un gran esfuerzo en venir. Esto es un club exigente para todos. Antoñín si no pasa nada no va a ningún lado, porque es jugador del Málaga”. Un fichaje que espera revertir su situación actual.

⚽️ Manolo sobre Antoñín: “Hay momentos en la vida que uno tiene malos momentos, que duda y si se utiliza mal las redes pasa lo que pasa. Hizo un gran esfuerzo en venir. Esto es un club exigente para todos. Antoñín si no pasa nada no va a ningún lado, porque es jugador del Málaga” pic.twitter.com/SntZuw09KI — Deportes COPE Málaga (@DeportesCopeMLG) January 28, 2022

"Una de las cosas buenas de este trabajo es que podemos hacer feliz a mucha gente", subrayó el entrenador vasco, que sabe de la exigencia que significa dirigir al Málaga y que "La Rosaleda es exigente porque tiene que serlo", por lo que espera mejorar lo que "se hizo la temporada pasada" con posibilidades de disputar la fase de ascenso a LaLiga Santander: "soñar es gratis y a mí me motiva", dijo.

En cuanto al Mirandés, rival el domingo, el técnico malaguista resaltó que "su virtud es que de medio campo hacia arriba son muy desequilibrantes" y en el partido desea "tener más el balón, dominar el juego posicional", pero si no están bien, "habrá que correr y defender".

TÉCNICO EXPERIMENTADO

González es un experimentado técnico, tiene 55 años, y ha dirigido a equipos como el Alavés, Reus, Zaragoza con el que llegó a disputar la fase de ascenso a LaLiga Santander en la campaña 2017-18 y Deportivo de la Coruña, con que llegó a puestos de play off en la temporada 2018-19.

Ahora llega al Málaga tras dos experiencias internacionales con el Tondela de la Primera División portuguesa y el Bolívar boliviano en la pasada temporada. El entrenador vasco firmó ayer su nuevo contrato y ya hoy dirigió su primera sesión antes del encuentro del domingo contra el Mirandés en el estadio de Anduva. Mañana ofrecerá su primera lista de convocados.