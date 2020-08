Munir: “Si el Málaga decide que me vaya, será una decisión del club, no mía, porque yo quiero seguir aquí”

Munir, para lo bueno o malo, no pasa desapercibido nunca. Nunca se escondió, ni cuando falló, que tuvo errores de bulto, ni cuando salvó puntos al Málaga, que les salvó en numerosas ocasiones. El puesto de portero es clave, y es especial, es blanco o negro siempre.

El meta marroquí pasó revista a la actualidad del equipo malaguista en estos primeros días de pretemporada. En opinión del meta, “no hemos perdido mucho ritmo, estamos ahora dosificando la carga. La temporada pasada se hizo larga, había que limpiar la mente en las vacaciones y ahora hemos vuelto todos con ganas y viendo a ver que pasa”, señaló.

Sobre ese sentido, Munir respondía que, “hay mucha incertidumbre. Lo que vivo yo lo están viviendo mis compañeros también. No es nada nuevo. Es lo que nos toca vivir aquí. Yo estoy tranquilo, lo que tenga que pasar, pasará. El año pasado sufrimos mucho”, señaló en torno a la situación actual del equipo, delicada en lo económico.

OTRO ESFUERZO

Munir además fue rotundo, “no se están cumpliendo cosas que se nos dijo, y ahora se nos pide otro esfuerzo. No nos sorprende. Al final aun no sabemos como será la temporada con La Liga. Son situaciones que fastidian ver a compañeros que le exigen algo que es suyo. Es un esfuerzo grande”, apuntaba el marroquí, quien señalaba al club sobre el aplazamiento de unos pagos de nómina, además de la considerable bajada de contrato que les propone ahora la entidad a muchos de ellos.

Sobre un hipotético traspaso o salida con la carta de libertad, Munir apuntaba que, “nos gustaría que las dos partes ganáramos. No se que pasará en mi caso, vamos a intentar que lo sea. Yo siempre he estado a disposición del club para todo, a pesar de cosas que no comparto. En mi van a tener ayuda siempre. Quiero seguir aquí y que se arregle”, dijo.

El meta, además, señalaba que, “han hablado con mi agente, conmigo nada. No hubo proposición de negociación. Mi intención es seguir y que se solucione todo y hacer una plantilla buena. La gente se lo merece. Si el club decide que me vaya, será una decisión del club, no mía, porque yo quiero seguir aquí”, apuntaba tajantemente el marroquí sobre su situación actual, comprensible su postura, como la del club también.

ECONOMÍA

Visiblemente molesto, como muchos otros compañeros de vestuario cuando supieron que debían hacer otro esfuerzo económico, Munir disparó, “no veo lógico que el club exija que nos bajemos el sueldo y fichen jugadores, pero son decisiones respetables, que se toman desde el club, yo intento evadirme. El que venga será bienvenido”, apuntó, en clara referencia a los jugadores que han llegado y otros que están pactados para llegar (Dani Barrio y Escassi). Unos con un sueldo base y otros no tanto. El enésimo favor que varios integrantes de la plantilla no entienden y andan muy molestos por ello.

Sobre su estancia en Málaga, mirado atrás, Munir está perseguido por el tremendo error el día de la eliminatoria de vuelta en casa ante el Deportivo, “se que ha pasado factura el no conseguir el ascenso el primer año, esa exigencia hacia mi, después de no hacer un play off, la gente me ha exigido más. El fútbol no tiene memoria. No estuve bien aquel día, siempre lo dije. Pero la temporada si tuve buen nivel”, apuntó.