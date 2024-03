Miguel Torres analiza el estado del Málaga: "Se venía venir que la situación no pintaba bien"

Miguel Torres jugó cinco años en el Málaga. Mantiene amigos en la ciudad, aún conserva su vivienda en la zona de Marbella y cada vez que puede le echa un ojo al Málaga, “cada vez que me dejan los partidos de Primera, siempre tengo una vista a mi club. Mi máximo deseo, por supuesto, es que el Málaga volviera a Primera División, y vuelva a estar a la altura de lo que merece la institución, la afición, y el club en particular", habla.

ENORME AFICIÓN

Y es que no se sorprende de como le van las cosas al equipo malaguista, y sobre todo la afluencia a La Rosaleda, “la verdad que sí, y mira que muchas veces el fútbol se lo ha puesto difícil al aficionado, el aficionado no termina de desengancharse, y eso creo que es un valor, un arraigo que muchas veces en los clubes se habla de la identidad que tienen que tener sus jugadores, la importancia de tener a jugadores de la tierra, la importancia de tener a jugadores que sientan el escudo y me llena de orgullo que La Rosaleda tenga ahora buenas entradas y apoyen al equipo para el ascenso”, comenta.

Proyecto en la pista de la Solera de Málaga de @LaLiga con @easportsfces en el que se apuesta por el fútbol formativo y para rehabilitar espacios. Vaya cancha llena de luz y colorido. La inaugura Miguel Torres, exmalaguista y embajador de La Liga ?? pic.twitter.com/oGyxfBNCkZ — Deportes COPE Málaga (@DeportesCopeMLG) March 5, 2024

Torres se refirió al equipo malaguista, “siempre que tengo tiempo vengo, tengo buena relación con gente que vive aquí, que cada vez van quedando menos de mi etapa, pero bueno, está Sergio Pellicer, por ejemplo, entrenador que yo tuve, al cual le tengo un grandísimo respeto y cariño, y lo comentaba antes, creo que después de años de sufrimiento, tengo la sensación de que, bueno, se puede vivir un tramo final de temporada de lo más ilusionante, que yo recuerdo, de los últimos años, con la posibilidad clara de poder entrar a unos playoffs, y con el deseo y la ilusión, y yo creo que es un gran momento para que se pueda volver a jugar, y yo creo que el convencimiento, por lo que queda en el calendario, y por los puntos todavía que quedan por delante, de poder llegar a ser el primero del grupo”, opina exlateral derecho.

AL THANI

El exjugador del Málaga siempre fue crítico con los gestores de aquel Málaga de Al Thani que llevó al club a bajar, hoy en día, a tres categorías desde donde estaba, “no me veía venir exactamente en la situación actual, pero se veía venir que la situación no pintaba bien y que sobre todo no había, bueno, una situación clara de cómo podía solucionarse todo. Yo creo que es la situación que se vive ahora mismo, al menos desde hace unos años, no es la mejor para el futbolista. Primero para el aficionado, para la ciudad. Al final entiendo que hay un administrador judicial que está para llevar un orden económico, un orden en muchos aspectos importantes para el club, pero que esto va con la pelota. Me da la sensación que con la incorporación de Loren Juarros, al menos se le está dando más sentido, bueno, o al menos hay un plan", subrayó.

