Una semana más Miguel Ángel Sánchez, preparador físico personal, de 27 años y natural de Málaga nos explica como hacer ejercicios en nuestra casa. Como ya saben es graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Y nos apunta que tipo de calzado utilizar para hacer nuestro deporte diario o semanal.

NEW. WORLD. RECORD /// 2:11:53 ????



TIGIST ASSEFA ??



?? Greatest female marathon runner EVER

?? Destroys record by over two minutes

? In our lightest and fastest shoe ever



?? #Adizero Adios Pro Evo 1#ImpossibleIsNothingpic.twitter.com/t8iwpKWBeX — adidas Running (@adidasrunning) September 24, 2023

Ya saben que los consejos son de un deportista de alto rendimiento hasta 2019, y posteriormente entrenador de deportistas profesionales en deportes de resistencia, así como entrenador personal con su propio sello (MS entrenamiento personal). Hoy nos explica sobre el tipo de zapatilla más apropiado para la práctica deportiva. Como siempre sin máquinas en los ejercicios en casa y el mejor equipo deportivo como equipación.

Miguel Sánchez apunta que, “está muy de moda que en las maratones se están ganando gracias al talón de estas zapatillas que ahora incorporan. Es otra alternativa, la de tener mucha suela y tener muchos kilómetros”, señala.

CON MUCHA SUELA

Con amortiguación, suficientemente protegidas en el upper con distintos refuerzos y además con unos acabados en la suela que la permitirán ser durables durante un largo período de tiempo.

Stability never felt better. The new GEL-KAYANO® 30 running shoe is finally here. Shop now: https://t.co/G2WZBvHYDapic.twitter.com/vqdxToXq8X — ASICS America (@ASICSamerica) July 1, 2023

Sobre qué tipo de zapatilla comprar, Miguel Sánchez señala que, “lo mejor es ponerse en mano del profesional de la tienda o centro comercial que te atiende”, dice.

Y pone en el foco en la suela y suavidad, que nunca sea duro o moleste, “hay varios tipos de zapatillas. No existe una común a lo mejor, más que nada por los terrenos. Si queremos correr por montes o por terreno más firme. No es lo mismo la amortiguación. Un día sí, pero no siempre”, finaliza.

Puedes escuchar la entrevista de esta semana en el enlace de arriba.