Manu Molina llega al Málaga sin miedo a hablar de ascenso pero avisa: "No se asciende ahora"

Manu Molina fichó por el Málaga CF en el último día de mercado. No era una petición de Pellicer, que le conocee. El club necesitaba un extremo derecho, pero les surgió esta posibilidad, de un jugador de gran calidad con el balón en los pies, y lo ficharon sin dudarlo.

Manu Molina, desde que salió de La Línea, jugó en la popular Balona, jugó do años en el Ibiza y el último en el Zaragoza. Ahora viene al Málaga para ayudar a los jóvenes y aportar su calidad en el mediocampo y en la zona de media punta.

El mediocentro pasó el lunes el pertinente reconocimiento en el Hospital Vithas Málaga y, posteriormente, se ha vestido de corto para unirse a sus compañeros en la primera jornada vespertina de la semana. Hoy fue presentado aprovechando el día libre. Sobre su posible debut en Mallorca quiso apuntar, “he estado entrenando con el Zaragoza, estoy disponible para cuando quiera el míster", dijo.

El Málaga ya presenta a Manu Molina, su último fichaje. Lucirá el dorsal número 12. Se presenta en la tienda de Olín, patrocinador del club: “Conozco todo del club. Se lo que representa el Málaga a nivel mundial. No me lo pensé cuando surgió poder venir” pic.twitter.com/Ng1E1iY0A5 — Deportes COPE Málaga (@DeportesCopeMLG) September 5, 2023

"Creo que fue un fichaje muy rápido. Hubo la posibilidad desde principio de mercado. Las situaciones se dan como se dan, aparece la opción de Málaga y ni me lo pensé. Lo consulté con mi familia y en cinco minutos dijimos que sí. He venido aquí a jugar muchas veces, conozco el estadio, la afición, el club. El proyecto que se ha hecho, con gente joven y veterana, me ilusionaba para venir al club", apuntaba.

El onubense recalcaba además que, “vengo con veterania, a ayudar al equipo y transmitir a los jóvenes. Es lo que hablé con Loren y el míster. Conozco la categoría. Ya he hablado con el míster. Me dice que muestre mi fútbol y ayude al equipo. Creo que entre todos vamos a hacer un gran año".

BUENA PLANTILLA

Molina apuntó además que esta plantilla es muy buena por la mezcla de juventud y veterania que atesora, “es una plantilla joven. También tenemos experiencia, se va a compaginar bien. El entrenador conoce el club y la plantilla. Tenemos hambre, si no no hubiera venido. Tengo ganas de este reto importante. Hay que darle esa pausa a los jóvenes, tener esa regularidad durante todo el año. No se asciende al principio. Lo importante es el día a día, estar felices con lo que hacemos. Voy a intentar ayudar en lo que esté en mis manos. Entre todos vamos a ayudar en todo lo posible, los jóvenes y los que tenemos más edad. Vamos a hacer un buen grupo, me adapto rápido a vestuario y compañeros".

EXTENSA CARRERA

El jugador se formó en las categorías inferiores del RCD Espanyol de Barcelona, llegando a debutar con 18 años con el conjunto perico en Primera División en la temporada 2010/11, donde participó en siete encuentros. Tras una temporada en la SD Huesca, en Segunda División, Manu estuvo dos cursos, entre 2012 y 2014, en el Valencia Mestalla, donde disputó 71 encuentros y anotó 13 goles en la antigua Segunda División B.

Sus grandes actuaciones le devolvieron a Segunda División en 2014. En esta ocasión, en las filas del Recreativo de Huelva, donde estuvo hasta 2016. Posteriormente, el centrocampista pasó por el Club Lleiga Esportiu, el Salamanca CF UDS, la Real Balompédica Linense y la UD Ibiza, donde consiguió el ascenso a Segunda División en 2021. En las últimas dos temporadas jugó 38 partidos con la UD Ibiza y, el curso pasado, 25 encuentros con el Real Zaragoza, desde donde llega como agente libre.