Manolo Gaspar: " Me jode que todas las jugadas grises salgan en contra del Málaga"

Manolo Gaspar analizó en los micrófonos de Deportes COPE Málaga todos los temas relacionados al equipo malaguista. Una primera vuelta y un verano que han dado para mucho. En su línea habitual de decir lo que piensa, el director deportivo del Málaga, también se sinceró sobre las últimas polémicas arbitrales.

Y es que las últimas decisiones arbitrales al Málaga no han dejado buen sabor en el equipo malaguista. Los partidos ante el Cartagena, Almería, Logroñes, Albacete y Oviedo han dejado una sensación de que los árbitros no pasan ni una al Málaga y que a la mínima oportunidad se pita en contra. Manolo Gaspar no es ajeno al sentiemiento de los aficionados, no piensa que hayan “manos negras” pero sí que las decisiones controvertidas se pitan en contra: “Lo paso mal. Soy un tío caliente y me cuesta gestionarla. Me jode que todas las jugadas grises salgan en contra del Málaga. No creo que haya una mano negra. El problema es que el criterio no es el mismo. Creo que todo se equilibrará. Es difícil controlarse. Nosotros seguimos por detrás hablando con quien tenemos que hablar para que cambie la situación”

NOMBRES PROPIOS

También habló con Hicham que entre una enfermedad y tres lesiones musculares apenas ha podido participar: “Estamos preocupados por Hicham. Me preocupa que no tenga una continuidad normal. Es un jugador desequilibrante y que nos costó mucho trabajo renovarlo. La mentalidad es muy importante y estamos ayundándole para que recupere su nivel”

Manolo también abordó las polémicas imágenes de Mejías en la fiesta de Nochevieja y que le costó una sanción por parte del club:“No me podía creer las imágenes de Mejías. Estamos muy encima de ellos. Somos muy pocos y no nos podemos echar tierra sobre nuestro tejado. Tratamos el caso con naturalidad. Aquí estamos todo el día con el palo y la zanahoria porque son muy jóvenes. Él lo entendió. El Leganés nos dio libertad para hacer lo que consideraramos oportuno. Creo que hicimos una gestión impecable”.

Entre todas las operaciones que ha realizado en el mercado de fichajes, la llegada de Rahmani es una de las más exitosas, el Málaga tiene una opción de un millón para comprarlo.“Si tuviera un millón que me sobre pagaría por Rahmani, pero es que con ese dinero lo mismo puedo firmar a siete jugadores. Cualquier club, y viendo el gen vasco que tiene que le da más posibilidades... ojalá pudieramos tener ese millón y ese músculo...”

BALANCE PRIMERA VUELTA

El director deportivo se muestra satisfecho por lo acontecido en la primera vuelta:“Estamos muy contentos de la primera vuelta, pero estamos en alerta y mirando hacia abajo. Estamos por encima de nuestro presupuesto, teníamos que hacer un equipo nuevo con limitaciones y ensamblarlo y se ha respondido bien. Por detalles podríamos estar más arriba, pero debemos estar muy alerta por abajo”

La intención de la adminstración judicial es la de llevar a cabo una ampliación de capital en el Málaga para hacer más viable el futuro del club: “Si viniera un nuevo dueño y no cuenta conmigo pues no tendría ningún problema. Si no pudiera trabajar en el Málaga lo haría en otro sitio. Lo normal sería que hubiera una continuidad si hacemos una buena gestión”

Tambén te puede interesar:

Manolo Gaspar y el futuro: "Si deciden que continúe mi primera decisión es renovar a Pellicer"

Gaspar: "Perdí mucho tiempo explicando que es el Málaga a gente que ni en tres vidas sabrán que es el Málaga