Manolo Gaspar y el futuro del club: "Se acabó lo de ser un club malvendedor"

Manolo Gaspar,director deportivo del Málaga C.F. pasó revista de la actualidad blanquiazul en los mircórfonos de COPE Málaga. Habló del rendimiento de los fichajes y de la cantera que debe ser el presente y el futuro del club.

Gaspar también hace balance del rendimiento de la plantilla:“Es verdad que hay jugadores que pensaba que iban a dar mayor rendimiento, pero también pensaba que otros jugadores podían tener menos rendimiento. Pero viendo el coste de la plantilla y el rendimiento que están dando estoy contento. Espero que en la segunda vuelta puedan dar mejor nivel”

Manolo también se refirió a José María Muñoz, administrador judicial, y hombre clave en este proceso de saneamiento del club.“José María Muñoz se implicó desde el minuto uno como si el club fuera suyo. Su gestión está siendo brillante, su llegada fue una alegría. Quiere escuchar y aprender de todos”

CLUB MÁS FUERTE

El Málaga ahora es más fuerte económicamente y no está tan necesitado algo clave en el crecimiento del club:“Todos los clubes son vendedores. Pero lo que estamos trabajando es que esos jugadores no se malvendan. Ese es el punto de la gestión de José María. El Málaga no va a regalar ningún jugador en el próximo mercado. No serán ventas por debajo, nos estamos haciendo fuertes y si se tienen que marchar que sena potenciando económicamente al Málaga y que nos hagan más fuertes en el mercado. Cuanto mayor sean tus ventas mayor es la ampliación del límite salarial y eso es lo que queremos, así podremos optar a jugadores de mayor nivel”

.@manologaspar20 responde al test de COPE:

"La mejor operación fue la de Luis Muñoz. La más difícil la de los del Numancia. Sí vi peligrar al club en verano. Mi paño de lágrimas es @Fcapote2. Tengo la segunda camiseta, comprada. La amarilla ni con enchufe se puede tener (risas)" — Deportes Cope Málaga (@DeportesCopeMLG) January 20, 2021

VERANO COMPLICADO

A pesar de que el club respira mejor, la situación sigue siendo complicada y es por ello que Manolo Gaspar tiene claro que en verano la situación seguirá siendo difícil a la hora de la composición de la plantilla:“El próximo verano volverá a ser un rompecabezas, no va a ser fácil. Vamos a tener que hacer muchos movimientos y el control económico es férreo. No se pueden dar pasos gigantes en este sentido”.

CANTERA Y CIUDAD DEPORTIVA

Tras más de dos años se han reanudado las obras de la Ciudad Deportiva, algo recibido con satisfacción en el club: “Después de tanto tiempo tengo la duda como todo el mundo...pero ahora hay seriedad y es más creíble. Ojalá se puedan acabar esas obras significarían mucho para el crecimiento de la cantera. Lo tengo todo hablado y programado con Duda de lo que se puede hacer en La Academia. Con el talento local que tenemos nos puede ayudar a dar un paso más adelante”.

Manolo tiene claro que el futuro pasa por la cantera: “Vienen por debajo dos, tres generaciones muy buenas y las queremos tener bien atadas. Mientras esté yo al mando de la gestión los jugadores de cantera van a tener un rol importante, siempre y cuando lo merezcan”

También te puede interesar:

Manolo Gaspar y el futuro: "Si deciden que continúe mi primera decisión es renovar a Pellicer"

Manolo Gaspar: " Me jode que todas las jugadas grises salgan en contra del Málaga"