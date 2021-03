Manolo Gaspar: "A día de hoy no sabemos el límite salarial que vamos a tener"

Humildad, paciencia y trabajo. Mucho trabajo y mérito tiene el Málaga actual. Tras ganar en Logroño y ser el tercer mejor visitante, Sergio Pellicer, preguntado por si cambiaba ya el objetivo era claro, "cuanto antes sumemos los 50 puntos mejor, porque entonces ya podremos hablar de otro paso, pero sin meternos ninguna presión". Y no le falta razón. Hoy el director deportivo del Málaga, Manolo Gaspar, fue por la misma carretera: "Me encantaría decirle a Pelli, 'tenemos que meternos en Champions', pero a día de hoy no cambia nuestro discurso", señalaba el paleño, en el transcurso de la presentación de Stefan Scepovic.

El paleño además apuntaba, "lo que tenemos que intentar es mantener las buenas sensaciones que tenemos desde hace unos partidos, que no es fácil, y conseguir nuestro objetivo, que lo digo una vez más, es mantener la categoría matemáticamente. Después, una vez conseguido, si mantenemos una dinámica positiva, a disfrutar y a ver hasta dónde llegamos. Objetivo principal, que todavía queda mucho, permanencia", señala.

SIN LÍMITE SALARIAL AÚN

Pero una de las cosas que ahora más preocupa al Málaga y quizá al resto de equipos es saber que límite salarial tendrán el próximo año. Gaspar en este sentido avisaba, "a día de hoy no sabemos el límite salarial que vamos a tener. Se hace complicado poder planificar, pero estamos como siempre, preparados y con el trabajo hecho para cuando tengamos las cifras ir cerrando cosas", dice.

En opinión del exjugador, "una dirección deportiva está constantemente trabajo, a la espera de la herramienta. De momento no tenemos noticias, espero tenerlas cuanto antes para así llegar a tiempo a muchas cosas", afirma.

SCEPOVIC YA DISPONIBLE

Y otra buena noticia en el entorno malaguista es la de Stefan Scepovic. Lucirá el dorsal 14 y ya puede jugar al estar listo el CTI y culminar con la Liga el tránsfer. El jugador, de 31 años, conoce nuestra liga y se muestra con ganas de debutar en un histórico, "estoy muy contento de estar aquí. Estaba en Belgrado, en mi país, estaba entrenando dos o tres veces al día. Ha pasado todo muy rápido. Hablé con Manolo y con lo que me presentó el Málaga. Pasó todo muy rápido y fácil. En cuanto me llamó Manolo sabía que quería venir. Es una oportunidad que quise cogerla. Es un club muy grande. Me veo aquí compartiendo y ayudando al equipo", apuntaba Scepovic en su presentación.