Manolo Gaspar, avisa: "Si no hacemos los deberes no vamos a competir ni en Segunda División"

El que avisa no es traidor. Frase muy recurrida y que le viene como anillo al dedo a la actual situación por la que pasa el Málaga. El equipo malaguista está advertido por La Liga y este pasado mercado de enro no cumplió con lo pedido por el jefe de la patronal, Javier Tebas. Por eso el Málaga se tiene que poner las pilas en estos meses, primero para que no sea sancionado para el próximo año y después evitar denuncias, y en ello están.

Hoy compareció ante los medios el director deportivo, el malagueño y exjugador del Málaga, Manolo Gaspar, quien estuvo acompañado por Richard Shaheen, que solo se limitó a decir que la entidad “está mejor que hace cinco meses y es que necesita mejorar. Está meridianamente mejor”, apuntó. Aquí un resumen de lo más importante comentado por el director deportivo, Manolo Gaspar sobre el pasado mercado de enero y sobre todo del actual estado del club malaguista:

Valoración: "Cuando asumo el cargo soy consciente de las dificultades económicas, empezamos a trabajar duro. Le doy las gracias a toda la gente del club, se han volcado con todo. No es una casualidad solo poder tener 18 fichas, es un castigo por no hacer bien las cosas en el pasado. Me puse en contacto con LaLiga para ver hasta dónde podíamos llegar. Me han ayudado muchísimo. Ellos entienden mi trabajo, les doy las gracias a LaLiga por la ayuda y ser responsables con su trabajo".

Realidad del club: "La afición necesita saber cuál era nuestro mercado. Las restricciones eran grandísimas. Nos llevaba a un mercado de Segunda B. Nos pusimos a trabajar en ello. Quitarle el delantero estrella a un equipo de Segunda B sin traspaso es imposible. Queríamos tirar de sentimiento de pertenencia. Económicamente no podemos ofrecer prácticamente nada. Nuestro objetivo era tener 18 fichas disponibles para el entrenador. Se ha conseguido. Después, incorporar gente en la parcela ofensiva, creo que lo hemos conseguido con dos jugadores de la categoría. Hemos aprovechado diferentes situaciones personales. Los dos querían venir al Málaga. Me he encontrados con muchos "no" que en condiciones normales querrían venir al Málaga. Estos dos han querido venir perdiendo dinero. Tener 18 jugadores que quieran remar y sumar valen más que 25. Hemos traído dos jugadores polivalentes, ahora vemos más soluciones en el banquillo".

Lo que ve Tebas: "LaLiga ve que intentamos hacer las cosas bien. Piden unos números que no se han podido solucionar. El marcado sigue abierto. Hay que solucionarlo sí o sí. Las normas se han puesto más severas y el Málaga tiene que hacer los deberes. De mí depende sacar el máximo partido de nuestro producto. Todos los clubes son vendedores. A todos nos limita la masa salarial. Tengo máxima confianza en el departamento financiero. Tenemos tiempo para solucionarlo, LaLiga hace lo que tiene que hacer, apretarnos".

Plantilla profesional: "Es difícil rendir como rinden los jugadores. Se han hecho una piña. Estamos con vida. No es fácil rendir en este contexto. Son personas, les afecta todo. Ha sido un verano muy movido. No ha habido una semana tranquila, es para quitarse el sombrero. Intentados darle tranquilidad. Que se olviden de todo y hagan lo que saben. Tenemos equipo para estar más arriba de lo que estamos. Estoy convencido de que va a pasar. No cambio esta plantilla por más de la mitad de las de Segunda División. Ellos lo saben. Los jugadores son conscientes de la situación. Tienen que rendir en el campo".

Avisos de la patronal: "LaLiga necesita que aseguremos que no va a haber impagos. Se ha ahorrado un millón. El balance es positivo. LaLiga quiere que no haya problemas económicos. Se trata de equilibrar gastos y beneficios. Quieren que terminemos bien el año y para empezar el próximo tengamos nuestras cuentas saneadas. Tenemos que cumplir".

Terrible mercado: "El marcado ha sido una selva. Los clubes aprovechan la situación, hemos intentado hacernos fuertes. Hemos estado rápido en las incorporaciones. Ha habido un gran trabajo de mi equipo. No ha sido fácil, estamos limitados. Estoy contentísimo".

Posibilidad de salidas: "Claro que hay posibilidades de que alguno pueda salir. Si hacen una oferta positiva que nos puede solucionar cosas, por supuesto. Tenemos que ser realistas, tenemos que crecer desde abajo hacia arriba. Si viene una oferta por una jugador, si es buena se va a atender, si no, buscaremos soluciones por otro sitio. Se están trabajando en otras vías de solución. Intentamos no atender ofertas ridículas. Hay otras vías de financiación no deportiva".

Sobre el técnico Sergio Pellicer: "Estoy contentísimo con Pellicer. Yo soy interino, nadie me ha ratificado. Eso es lo que hace Pellicer. Tener un entrenador como él es un orgullo. Conoce la casa, la cantera, se mata por hacer bien las cosas. Sabe dónde está, el vestuario está con él, yo también. Yo también soy interino y ya he hecho un mercado".