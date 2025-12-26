Malaguistas en el Recuerdo: La saga literaria que rescata a los ídolos de la historia del Málaga

El escritor Juan Antonio Rodríguez ha presentado en los estudios de COPE Málaga su ambicioso proyecto literario, "Malaguistas en el Recuerdo", una serie de libros que busca rescatar y honrar a las figuras más emblemáticas de la historia del club. La iniciativa nace como un profundo homenaje a su padre, Manuel Rodríguez del Toro, una figura clave en el periodismo deportivo malagueño.

Alineación del Málaga en los años 60

Un legado de padre a hijo

El origen de esta colección se remonta a un tributo muy personal. Juan Antonio Rodríguez busca honrar la memoria de su padre, editor de la histórica publicación "Málaga Deportiva". Este legado periodístico y sentimental es el motor que impulsa al autor a investigar y narrar las vidas de quienes forjaron la identidad del club blanquiazul, asegurando que su historia no caiga en el olvido.

Pellicer y Pipi, los primeros protagonistas

La serie ha comenzado con dos volúmenes dedicados a dos jugadores de épocas distintas pero igualmente significativos. El primero se centra en Luis Pellicer Coma, un futbolista cuya trayectoria en el equipo es desgranada por el autor para reivindicar su importancia en el campo y su conexión con la afición malaguista.

Juan Antonio Rodríguez autor de la saga "Malaguistas en el recuerdo"

El segundo libro profundiza en la figura de Alberto Suárez, más conocido como "Pipi", uno de los malaguistas más icónicos y queridos. El autor subraya su increíble historia personal: desde una infancia como niño huérfano en Asturias hasta convertirse en una leyenda del club malagueño, a donde llegó por la intercesión de su hermano.

Pipi es uno de los jugadores más icónicos de la historia del Málaga" Juan Antonio Rodríguez Autor Malaguistas en el recuerdo

La historia de "Pipi" es un relato de superación que trasciende lo deportivo. Su llegada a Málaga no solo cambió su vida, sino que también dejó una huella imborrable en la memoria del club. "Pipi es uno de los jugadores más icónicos de la historia del Málaga", recalca Rodríguez, destacando el carisma y el carácter de un futbolista que se convirtió en un símbolo para toda una generación de aficionados.

Juan Antonio Rodríguez durante su visita a COPE Málaga

Abdallah Ben Barek, la próxima leyenda

Juan Antonio Rodríguez no se detiene y ya tiene finalizado el tercer libro de la saga. El próximo homenajeado será una de las mayores leyendas del malaguismo, Abdallah Ben Barek. El autor ha confirmado que el libro ya está terminado y que su objetivo es organizar una presentación a la altura de la figura que representa.

Espero poder presentarlo a mediados de enero en La Rosaleda" Juan Antonio Rodríguez Autor Malaguistas en el recuerdo

El lanzamiento está cada vez más cerca. "Espero poder presentarlo a mediados de enero en La Rosaleda", ha afirmado el autor, mostrando su deseo de que el estadio sea el escenario para el estreno de un libro que repasará la vida y el impacto de Ben Barek en la historia del club. Este proyecto se consolida así como una obra fundamental para preservar el patrimonio histórico y sentimental del Málaga CF.