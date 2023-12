Málaga vuelve a ser protagonista en la Vuelta Ciclista a España

Los municipios de Yunquera y Archidona serán protagonistas inéditos de la 79º edición de La Vuelta Ciclista a España, que regresa a la provincia de Málaga en la próxima edición que se celebrará del 17 de agosto al 8 de septiembre de 2024. Yunquera será la meta de la sexta etapa el 22 de agosto y que tendrá un recorrido de 181 kilómetros y una subida a un puerto de primera, el Puerto del Boyar después cuatro puertos de tercera categoría: Alto de Ronda, Puerto del Vuento y Puerto Martínez, antes del final en el Alto de las Abejas.

Al día siguiente, 23 de agosto, Archidona será la salida de la séptima etapa que llegará a Córdoba tras recorrer 179 kilómetros y que también pasará por Antequera.

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha destacado “el escaparate internacional que supone La Vuelta para Málaga, que volverá a llevar los paisajes de la provincia a todo el mundo, ya que es seguida en casi doscientos países por una audiencia global que roza los 400 millones de personas”. “Hay pocas acciones de promoción turística y de imagen mejores que La Vuelta, porque además es un prodigio de organización y de logística”, ha añadido.

En este sentido, Salado ha señalado que “tras el éxito y el impacto de La Vuelta 2022 en municipios como Estepona o Ronda, volvemos a apostar por que una de las pruebas de ciclismo más importantes del mundo vuelva a Málaga. La Vuelta supone una oportunidad de oro para dinamizar la economía de los pequeños municipios del país, como es el caso de Yunquera o Archidona, ambos con menos de 20.000 habitantes.”

El retorno económico que reciben las localidades que albergan comienzos o finales de etapa (especialmente en etapas de media o alta montaña) se mide en la afluencia de público y su respectivo gasto en restaurantes, ocio, y alojamiento, entre otros, pero este no queda únicamente ahí, ya que el hecho de convertirse en un paso de La Vuelta a España convierte a ese municipio en un destino para todos aquellos cicloturistas con ganas de recorrer nuevos puertos de montaña. Un final de etapa en Yunquera y un comienzo en Archidona, ambos inéditos, es importante tanto estos municipios como para los pertenecientes a la comarca de la Sierra de las Nieves y de Nororma.

En total son 42 etapas las que han salido de la provincia de Málaga y 33 las etapas de La Vuelta que han terminado en la provincia a lo largo de la historia, con siete salidas oficiales siendo la primera en Fuengirola en el año 1972 y la última desde el Centre Pompidou en la capital.

