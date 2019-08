El Málaga vive una situación límite. Las fechas del calendario se descuentan irremisiblemente y el inicio de liga ya está a la vuelta de la esquina. Desde que el Málafa finalizara la liga el pasado 15 de junio las operaciones realizadas por el club de Martiricos han sido escasas. Desde la entidad se sabía que si el club no ascendía a primera debían aligerar mucha masa salarial y que el verano iba a ser una dura cuesta arriba. Sin embargo, lo que nadie imaginaba es que a escasos días para que arranque la liga la situación iba a estar tan enquistada.

La dura realidad es que a día de hoy el Málaga sólo podría utilizar el sábado en el Sardinero a 11 jugadores con ficha del primer equipo: Munir, Cifu, Lombán, Luis Hernández, Diego González, Juankar, Boulahroud, Adrián, Renato Santos, Ontiveros y Dani Pacheco. El club debe cotejar si la ficha de Ndiaye, que tiene dos años de cesión y al que le resta uno, computa como nueva ficha a partir del 1 julio. La normativa es clara: El Málaga no puede dar de alta una nueva ficha desde el pasado 1 de julio a menos que aligere su masa salarial. Es por ello, que aunque el Málaga cuenta en nómina con muchos más jugadores, estos no podrán ser inscritos hasta que se solvente la situación. Ahí están los casos de Juanpi, Michael Santos, Keko, Luis Muñoz, Gonen, Villanueva, Rolón, e incluso el único fichaje Okazaki. Es decir, Víctor no tendría delantero centro puro para e partido ante el Racing de Santander.

Mula e Iván Rodríguez que la temporada pasada tenían ficha del filial al contar con 23 años ya no podrán tener ficha filial y pasarán a tener ficha con el primer equipo por lo que tampoco han podido ser inscritos. Por lo tanto, al cuerpo técnico no le quedara más remedio que tirar de jugadores del filial para completar la convocatoria. Hay que tener en cuenta que en el terreno de juego deben estar siempre al menos 7 jugadores con ficha del primera equipo, y que por tanto, no pueden coincidir en el terreno de juego más de cuatro jugadores con ficha del filial.

Tampoco tiene clara su presencia en el banquillo Víctor Sánchez del Amo. Las licencias de los entrenadores las tramita el Colegio de Entrenadores junto a la Real Federación Española de fútbol y las licencias se renueva temporada a temporada a partir del 1 de julio independientemente que el entrenador en cuestión estuviera vinculado la temporada anterior al club. Es por ello que la nueva licencia de Víctor aún no está autorizada y para que el técnico del Málaga y su cuerpo técnico pudieran dirigir al equipo desde el banquillo deberán tener una autorización provisional de la Federación.

La cuenta atrás del Málaga no cesa y el club necesita cuadrar su masa salarial antes del 2 de septiembre si no quiere ver comprometida su supervivencia.