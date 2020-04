Málaga solicita prolongar al 2021 la Capitalidad Europea del Deporte por el coronavirus

El Ayuntamiento de Málaga, ciudad designada como 'Capital Europea del Deporte' en este presente 2020, ha propuesto al organismo que gestiona estas designaciones 'Aces Europe', que se prolongue unos meses de 2021 debido a la situación que atraviesa España por la crisis sanitaria del coronavirus. Además de que apenas se van a poder celebrar en la provincia todas las competiciones, fases finales y torneos que con motivo de esta designación, se tenían que celebrar.

Málaga tenía previsto una serie de eventos deportivos durante el 2020 que han tenido que ser aplazados, cancelados o suspendidos debido a la pandemia por el coronavirus, situación que, por ejemplo es ahora la gran amenaza para el resto del año deportivo.

#EstePartidoLoGanamosEntreTodos (#thismatchwillbewontogether), therefore, the city of Malaga, European Capital of Sport 2020 join the solidarity campaign that yesterday, Monday, March 30, Málaga CF started by https://t.co/IhF9BnknLN pic.twitter.com/GHEEZVszE6