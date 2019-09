El Málaga ya puede utilizar a sus fichajes

El Málaga tiene una buena noticia en medio del temporal. Benkhemasa y Lorenzo podrán estrenarse este sábado, Sadiku ya lo hizo ante el Almería. Joaquín Jofre ya está en la soficinas de La Rosaleda y desde el club ya tienen la confirmación de la llegada de los dos tránsfers de la polémica. y es que el sábado fue contundente Víctor Sánchez del Amo sobre este asunto y fue claro y directo: “No tener el tránsfer de Lorenzo y de Moha (Benkhemassa) para mí es rocambolesca, después de todo lo que ha pasado tras el mercado de fichajes. No puedo entender que yo me entere de esto después de hacer la convocatoria. Si estamos de vacaciones cuando hay que hacer estas gestiones pues pasa esto. Cuentas con jugadores y luego llega en el último momento y te dicen que no hay tránsfer”, señaló un tremendo enfadado Víctor Sánchez del Amo ante los medios en la conferencia que dio tras el partido frente al Almería.

De cualquier manera, según confirmaron fuentes del club malaguista, tanto el internacional argelino como el joven delantero hispano-suizo podrán vestirse de corto en el Mirandés-Málaga de este sábado si así lo estima oportuno el entrenador blanquiazul. El fuego se apaga y lñas aguas vuelven a su cauce, pero la herida sigue abierta.

Los dos jugadores se han ejercitado con total normalidad durante estos días y el técnico malaguista reconoció a sus más allegados que incluso hubierra sido peor si hubiera preparado el partido con uno de los dos, lo que hubiese trastocado los planes deportivos. Los internacionales volverán en estos días y justo para el entrenamiento de este jueves, antes de viajar el viernes a Miranda de Ebro.