El Málaga logra inscribir cinco nuevos jugadores

El Málaga C.F. ha logrado inscribir a cinco nuevos jugadores. Tras las ventas de Ontiveros y Michael Santos, había expectación por saber que jugadores del club podrían ser inscritos, finalmente los elegidos son: Cifu, Mikel Villanueva, Rolón, Keko y Juanpi han podido ser dados de alta y entran en la lista de convocados para el partido ante Las Palmas. Los que no han podido ser aún dado de altas son las nuevas incorporaciones, José Rodríguez y Okazaki; ni tampoco Iván Rodríguez ni Mula que al no ser ya sub 23 pasan de tener ficha del filial a ficha del primera equipo y cuentan como nuevas inscripciones. Para que puedan ser inscritos el Málaga debe dar salidas a varios jugadores más, en la rampa de salida sigue estando Ndiaye.

Víctor ha tenido que tirar de los nuevos jugadores inscritos, aunque principalmente tres jugadores pueden tener las horas contadas como malaguistas por su alto salario: Rolón, Keko y Juanpi. Aún así parece poco probableme si el partido se desarrolla con normalidad que puedan tener minutos ya que una lesión de estos jugadores puede imposibilitar su salida del club.

Para el partido ante Las Palmas, el técnico malaguista podrá contar con 12 jugadores con ficha del primer equipo: Munir, Diego González, Boulahroud, Juankar, Adrián González, Renato Santos, Cifu, Dani Pacheco, Juanpi, Rolón, Keko y Mikel Villanueva y 6 jugadores con ficha del filial: Hugo, Ismael Casas, Ramón, Luis Muñoz, Keidi Bare, Kellyan. Por lo tanto el club no contraviene ninguna normativa en materia de inscripción como sí ocurría en la primera jornada ante el Racing y que se ha saldado con la denuncia del Racing. Se caen de la lista los lesionados Luis Hernández y Lombán.

El partido supondrá el estreno del Málaga en la Rosaleda en la presente temporada. El partido arrancará a las 21 horas y lo podrás seguir íntegramanete en COPE MÁS Málaga 97.1 FM, 93.4 FM, 882 AM y cope.es/malaga