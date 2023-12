El Málaga apuesta por la cantera por convicción: "Es imposible que me aparte de esta idea"

En tiempos de crisis económica y de penuria deportiva los clubes de fútbol miran a su cantera. Casi siempre más por obligación que por filosofía de club. Históricamente el Málaga no ha sido una excepeción. Ocurrió, por ejemplo, a principios de los 80 con los Fernando, Popo, Brescia, Recio, José y compañía, luego con el talonario en la mano se pasó al Súper Málaga de los Juanito, Esteban, Ruiz y Clemente o que decir cuando la desparición del CD Málaga y los inicios del Atlético Malagueño con los Ayala, Bravo, Jesule, Basti y compañía.





Pero en todos estos ejemplos, que los hay más, por ejemplo el Málaga de la Concursal con Silva, Popo, Perico... siempre la apuesta por la base ha venido por obligación y no por convicción. Ahora, en otra época de crisis, el Málaga vuelve a apostar por la cantera, cinco de sus canteranos más destacados, Carlos López, Haitam, Dani Lorenzo, Moussa y Murillo acaban de renovar por 3 y 4 temporadas, una apuesta del club a largo plazo. Será esta vez cuando esta apuesta sea una cultura de club y no por una crisis económica. Loren, Director Deportivo del Málaga, lo tiene claro: "Creo en un modelo, en una fórmula y en una manera de hacer. He venido para llevar eso adelante hasta el final, hasta las últimas consecuencias. Mi experiencia es que este modelo es viable, es estable y que es de rendimiento. Lo tengo absolutamente claro. No es por circunstancias puntuales, es por convencimiento puro. En mi historia como deportista, como futbolistas, pude disfrutar de dos equipos absolutamente convencidos en este modelo, como el Athletic y la Real Sociedad, que lo han mantenido siempre y ahí siguen. Es un tema estructural y cultural. Lo tengo tan interiorizado que es imposible que me separe de ello. Sabemos que en fútbol hay veces que lo inmediato se come todo lo demás, pero esto te da rendimiento inmediato y la máxima estabilidad futura.Tengo esta creencia tan interiorizada que es imposible separme de ella.”





De los cinco canteranos, dos son nacidos en la provincia de Málaga, Carlos López y Dani Lorenzo, en el caso del portero siempre ha pertencido a los escalafones inferiores del Málaga y tras debutar oficialmente, tiene el reto de ser el portero del futuro del Málaga: "He firmado para intentar jugar. Es una posición muy difícil, en la que normalmente suele jugar uno. Es difícil que se varíe durante la temporada, pero yo me quedo aquí con la confianza de que trabajando día a día voy a conseguir la oportunidad. Voy a intentar jugar y ser el primer portero”.





Haitam nació en Cataluña pero es de ascendencia marroquí, Moussa nació en Malí, mientras que Murillo es de Malagón. El Málaga se adapta a los nuevos tiempos de globalización, pero independientemente de donde nacieron todos se sienten muy malaguistas: "Cuando estás en las categorías inferiores, ves a compañeros de mayor edad triunfar aquí y es un gusto. Anteriormente ya se apostaba por la cantera y ha llegado Loren y quiere apostar aún más. Con La Academia los equipos van a estar mucho mejor. Es muy bueno que subamos tantos de la cantera al primer equipo porque podemos ser un ejemplo”, apunta Murillo.





A estos cinco canteranos se les pueden unir en breve, David Larrubia y Kevin Medina. Ambos tienen ya la propuesta de renovación encima de la mesa y podrían dar el ok en breve. En ello confía Loren: "Algunos están por aquí, si ellos quieren. Las circunstancias son las que son. No dentro de mucho se podrá hacer otra rueda de prensa de renovaciones. Intentar que no dentro de mucho tiempo pase alguno más por aquí"

El reto, ahora también, es que no se produzca la fuga de talentos en la Academia, para ello, el Málaga dispone de un crédito 1,5 millones de euros con el objetivo de disuadir a los posibles usurpadores del talento malagueño: "No vamos a competir con otros equipos en pagar salarios a los jóvenes, me parece un disparate que un niño de 5 años se vaya a Sevilla a entrenar. Lo que sí haremos es invertir en infraestructuras y entrenadores para la Academia".





Sólo el tiempo, juez inexorable que quita y da razones, dictaminará si esta filosofía es acertada, y sobretodo si se prolongará en el tiempo y se convierte en cultura de club o si sucumbirá al poder de los euros.