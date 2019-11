Luis Casimiro descarta fichar un sustituto a Jaime Fernández en Unicaja

Unicaja y sus aficionados siguen en vilo por el estado físico de Jaime Fernández. El espolón que tiene en el talón derecho siguen impidiendo al jugador rendir al 100% y por segunda vez en la temporada tendrá que parar. El jugador está siendo sometido a un nuevo tratamiento por parte de los servicios médicos del club: "Se ha cambiado el tratamiento a Jaime y eso requiere que pare dos días. Ayer se le hizo el tratamiento nuevo, así que descansa hoy y mañana y espero que el jueves esté de vuelta y mucho mejor. Se está haciendo todo lo posible para que le recuperemos. Me preocupa que no esté al cien por cien y hay que agradecer su generosidad en el esfuerzo para ayudar al equipo, sobre todo cuando no estaba Alberto. Espero y confío que después de este tratamiento pueda ayudar mucho mejor al equipo," explica Luis Casimiro.

Es obvio que la lesión está condicionando el rendimiento de Jaime Fernández. Sus estadísticas esta temporada están a años de las de la temporada pasada y lo más preocupante es que nadie sabe como va a evolucionar la lesión. El bae-escolta madrileño de Unicaja sufre un espolón en el talón del pie derecho y su evolución es de difícil pronóstico. Ahora mismo se le está realizando un tratamiento conservador, pero es que ni el quirófano garantiza que desaparezca el dolor de la zona al 100%. Una operación, además le alejaría de las canchas por bastante tiempo. En el club andan preocupados con está situación pero el entrenador, Luis Casimiro, ha dejado claro que no van a fichar: "No me planteo la posibilidad de fichar. Lo digo con rotundidad, ni yo ni el club. No sé lo que va a pasar pero soy optimista por naturaleza, tengo que pensar que Jaime se va a recuperar. Tiene que pasar algo grave y duradero en el tiempo para no terminar con la misma plantilla con la que hemos empezado la temporada. Lo mejor para el equipo es que empiece y finalice la misma plantilla. Nadie puede negar la ética de trabajo de este equipo que pone su ego al servicio del equipo"

Unicaja se medirá este miércoles a las 20:45 h en el Carpena al Asseco Arka Gdynia de Polonia con la baja de Fernández, en un partido donde podría certificar su pase al Top 16 de la Eurocup: "Espero un partido duro. El Asseco es un equipo muy físico. Son bastantes jugadores de origen norteamericano, con tremendo físico. Es un equipo que compite muy bien, son muy peligrosos porque son muy de rachas de tres puntos, dependen de sí mismo porque hacen muchos tiros indefendibles que si anotan, te complican la vida. Por ese motivo, hay momentos en el partido que puedes creer que lo tienes controlado, pero luego el partido va y viene. Tenemos que estar muy preparados mentalmente para manterne un mismo ritmo siempre y que el partido no dependa de sus rachas sino de nuestro trabajo sobre todo a nivel defensivo y desde ahí construir el ataque. Si logramos la clasificación será un paso más".