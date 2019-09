De los Santos en Cope Málaga: "En el Málaga no solo se es entrenador, hay que hacer de psicólogo"

Gonzalo De los santos está de vuelta. El que fuera jugador del Málaga reside en la capital tras estar en Peñarol de director deportivo y vuelve a estar afianzado en la ciudad para ver mucho fútbol y seguir su carrera. Atendió a Deportes COPE Málaga para hablar de la actualidad del equipo malaguista y dejó varias reflexiones interesantes. El charrúa está de regresa a una de las ciudades que más le dio, “Estoy de vuelta aquí. Quiero emprender cosas a nivel deportivo. Estoy para aprender y seguir en el fútbol. Es mi pasión. Miro mucho fútbol y tengo contactos tras toda mi carrera y miro mucho al Málaga”, apuntó.

De los santos además apuntó que, “Málaga es una ciudad grande. Un estadio cinco estrellas. Ser jugador del Málaga implica mucho. No se lo suele pensar mucho el jugador que tenga una oferta para venir aquí, a pesar de los malos momentos por los que parece que está el club”. Y es que para el exmediocampista, “El jugador entrena y juega, pero el futbolista siente, lo ve y lo nota que les puede afectar todo lo que pasa en el exterior”, subrayó en Cope Málaga.

Sobre el trabajo de Víctor al frente de la crisis institucional señaló, "En estos momentos hay que aplaudir lo que esta haciendo el entrenador del Málaga. Hoy en día en el Málaga no solo se es entrenador, hay que hacer de psicólogo y estar con los más jóvenes. No puede dejarse llevar por la ola negativa. Tiene una gran personalidad”, apuntó.

Sobre la crisis por la que pasa el club malaguista sin la respuesta del propietario señaló que, “cuando uno deja de lado sus empresas y delegas, las empresas funcionan, pero no igual si no está el jefe en el día a día. Lo que veo es que es un club que está a la deriva. Hoy Caminero no puede estar trabajando como él quisiera. No es fácil trabajar así”, apuntó.

Entre otros temas de actualidad que tocó el uruguayo se refirió al equipo en sí,“Yo vi los dos partidos últimos del Málaga. Vi cosas que me gustaron y otras que no. El de ayer ante el Rayo el empate fue bueno. Quizá se le hacen largos los partidos más por lo externo que por lo físico”. Una persona autorizada para el malaguismo.