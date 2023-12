Loren en Deportes COPE Málaga: “Haremos entre dos y tres fichajes”

Llegó el pasado mes de mayo en el peor momento de la historia del Málaga en el último cuarto de siglo. Recién consumado el descenso a Primera Federación, el Málaga anunciaba el fichaje del hombre que debía reordenar el club en toda la faceta deportiva. Tras cuatros años cuesta abajo y sin frenos, en sus manos está construir un Málaga que ilusione y retome cuanto antes la categoría perdida.

MUCHO TRABAJO

Han sido meses frenéticos, su primera misión fue construir a contra reloj un equipo de garantías. De momento, lo más visible de su trabajo son los once fichajes realizados durante el verano y dar confianza a los canteranos cedidos. Ahora tiene el reto de reconstruir la base con la Academia como principal fuente de estímulo.





Loren Juarros a un mes de la apertura del mercado de fichajes se siente tranquilo, “haremos entre dos y tres fichajes. El mercado extranjero es siempre interesante”, apunta de primeras.

Loren explica la hoja de ruta del Málaga en el mercado de fichajes de invierno



December 4, 2023

Del mercado propiamente dicho, ya siendo complicado, Loren señala que, “Vamos a intentar que los jugadores tengan un rendimiento inmediato. Controlamos todos esos mercados y que españoles están dispuestos a volver. Tratamos siempre que estén en superior categoría”, apunta.

FALTA DE GOL

Sobre la falta de gol, Loren no escatima en señalar su enorme preocupación, “Es evidente, es un dato. Recibimos pocos goles, pero hacemos pocos. Hay jugadores que van a mejorar en ese sentido. Tenemos mucha gente joven de medio campo hacia arriba y bueno, la experiencia en eso es un grado, en la eficacia y la definición. Me preocupa y nos ocupa en ese sentido”, señala.

PROYECTO DE CANTERA

Loren fue cuestionado por el proyecto que tiene “a corto y largo plazo” de la cantera, que ahora mejorará con la nueva Academia. Y sabe que para ello debe renovar a los canteranos que están en el primer equipo, “No es fácil, pero estoy ya en contacto con todos ellos. La voluntad es toda, pero claro, estar en Segunda es determinante. La declaración de intenciones es bueno, pero luego está en lo que pueda repercutir si estamos en Primera Federación o Segunda, más que nada por el dinero de esos contratos. La mayoría ya tienen sobre la mesa nuestras propuestas de renovación”, señala.

Loren muestra su preocupación por la falta de gol



Es una de las prioridades del mercado de fichajes



??97.1 FM / 882 AM



December 4, 2023

Por su perfil de hombre de cantera, Loren Juarros apunta un detalle, “Tengo suerte, he llegado justo en el momento de tener en la Academia, eso es clave en un club. Yo he vivido mi vida deportiva en clubs en donde lo primero que había era una ciudad deportiva, Lezama o Zubieta. Que nadie haya pensado en una ciudad deportiva para un club, es increíble”, subraya.

PRESIÓN POR ASCENDER

Loren también se refirió a la presión existente por ascender, “El Málaga tiene que subir con unas constantes, con su plan de viabilidad, con estabilidad, y con algo que no solo es subir, que tiene que subir, lo se, pero cuando suba, si no es este año, es el siguiente, que suba con un equipo armado y con estabilidad futura. Lo importante es subir, pero construir algo que te de fuerza y con rendimiento, el Málaga no puede subir y bajar. Esto se trata de crear bases sólidas. Es subir, y quedarnos”, señala.





Sobre nombrar a un director de cantera, Loren apunta que, “De momento estamos bien como estamos. Todo será un proceso. Depende de como estemos. Si pasa eso, yo estaré más con el primer equipo y habría que ver a alguien para la Academia, porque requiere más tiempo. Mi trabajo es el primer equipo pero también mi labor está focalizada ahora en la Academia”.

Puedes escuchar toda la entrevista en el enlace de arriba.