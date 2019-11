Lombán: "Estamos más unidos que nunca, no vamos a tener dudas en ningún momento"

El Málaga recupera a tres jugadores vitales de casa a su encuentro frente al Elche de este domingo. Keidi Bare y Lorenzo González ya regresan de sus compromisos internacionales. El otro es Renato Santos, que también está totalmente recuperado. Adrián es duda y se probará estos días y David Lombán, quien habló ante los medios de su procesos de recuperación en un acto en la UMA.

El asturiano apuntó que,“Bien, las sensaciones son buenas. La evolución está siendo según lo previsto. Es una molestia incómoda ahí, pero ya hemos hablado de que las sensaciones eran positivas desde el principio y esta semana estoy haciendo mucho más. Creo que pronto podré volver”, apuntó.

El central malaguista quiso restar importancia al drama de estar en la zona baja, “siempre que hay esfuerzo, sacrificio y trabajo yo creo que, aunque sea poco a poco, se consiguen los objetivos. Habíamos conseguido una regularidad, con las dos victorias consecutivas y una forma de jugar en la que nos sentíamos cómodos. Creo que tampoco hay que dramatizar demasiado en cuanto al juego, porque estamos en la línea correcta. Si que es verdad que no hay que olvidar en la posición en la que estamos, los puntos que tenemos y hay que ser conscientes de ellos y revertir la situación. Estamos convencidos del trabajo que hacemos y no es cuestión de individualizar. Pensamos en colectivo e intentar ayudar en todas las facetas posibles, ya sea en ataque o en defensiva”.

Lombán se refirió a la figura de Richard Shaheen:“Ya dije que el Málaga era un club muy importante y que seguramente habría gente detrás. Lo sigo manteniendo, encantados de que Richard Shaheen esté por aquí. Participa en todos los eventos posibles, una cara visible es bueno para el Club y, como siempre digo, todo el mundo que esté dispuesto a ayudar bienvenido sea”, señaló.

Además, el central señaló que el vestuario se encuentra sin fisuras y unido, “lo primero que no debemos hacer es mirar hacia fuera. Cada equipo tenemos nuestras dificultades y trabajamos para superarlas, creo que la mejor forma de superar en la que estamos nosotros y no tener dudas internas. Creo que el discurso de cada uno de la plantilla es siempre el mismo; estamos más unidos que nunca, no vamos a tener dudas en ningún momento y el estar juntos es lo que nos va a sacar de esto”, subrayó.