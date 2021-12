Llul rompe el sueño de Unicaja de ganar al Real Madrid (79-74)

Unicaja no pudo asaltar el WiZink Center y acumula ya 18 derrotas seguidas en el campo del Real Madrid en ACB. El equipo malagueño no vence al equipo blanco como local desde el 15 de mayo de 2008 y lamentablemente habrá que esperar un año más.

SIN COMPLEJOS

Se sabía que dar la sorpresa era una empresa casi imposible, pero Unicaja no salió vencido. El equipo maalagueño tuvo una buena puesta en escena y a pesar del acierto de Causeur, la buena labor de Jaime Fernández y Jonatan Barreiro, ponían a Unicaja con las primeras rentas favorables (6 - 8). El plan de partido lo estaba ejecutando a la perfección y el Real Madrid no se metía en el partido. Tavares no entraba en juego y los lanzamientos abiertos no les entraban. Eso lo aprovchó Bouteille para liderar a Unicaja y poner el 31 a 37 al descanso. A destacar también los buenos minutos de Rubén Guerrero dando consistencia al equipo.

LLUL DESTROZA A UNICAJA

Se esperaba un paso adelante del Real Madrid tras el descanso, y así sucedió. Llul prácticamente sin presencia antes del medio tiempo, apareció para sepultar las aspiraciones de Unicaja. Ante la subida de dureza del Real Madrid se cuenta poca explicación que la tripleta exterior de los malagueños al incio del segundo tiempo la formaran Cole, Brizuela y Alonso. A pesar de que Unicaja alcanzó su máxima diferencia a favor 31-39, el Real Madrid olió la sangre. Y ahí apareció Llul para liderar un parcial de 11 a 0 y poner el 42 a 39. En apenas 3 minutos, Unicaja veía como todo su trabajo se desmoronaba, Jaime Fernández volvió para cambiar la inercia, pero Llul estaba excelso, dos triples imposibles de los suyos sirvieron para noquear a Unicaja y dejar el partido casi sentenciado 62-49.





MAQUILLANDO EL RESULTADO

Entró al último cuarto, nueve abajo Unicaja, con el partido muy complicado, estaba por ver si los malagueños al menos maquillaban el average, algo fundamental para tener más opciones de clasificarse para la Copa del Rey. Por momentos pareció imposible 76 a 60 a falta de 4 minutos. Pero con el partido sentenciado, el Madrid y ano apretó más y la aparición de Francis Alonso con 8 puntos, sirvió para acercar a Unicaja en el marcadoy acabar con un decoroso 79 - 74.

A falta de cuatro jornadas para que termine la primera vuelta, Unicaja está obligado a ganarlo casi todo, si quiere jugar la Copa del Rey, por delante le queda Joventut, Bilbao, Zaragoza y Valencia.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

- Ficha técnica:

79 - Real Madrid (16+15+31+17): Williams-Goss (5), Causeur (8), Hanga (14), Vukcevic (-) y Tavares (11) -quinteto titular-, Heurtel (5), Rudy (10), Poirier (9), Llull (13), Nuñez (-), Taylor (1) y Randolph (3)





74 - Unicaja (19+18+16+21): Cole (3) Fernández (11), Barreiro (9), Abromaitis (2) y Eric (8) -cinco inicial-, Díaz (3), Alonso (8), Brizuela (4), Guerrero (6), Suárez (6) y Bouteille (14).





Árbitros: Antonio Conde, Raúl Zamorano y Iyán González. Sin eliminados





Incidencias: Partido de la decimotercera jornada de la Liga Endesa disputado en el WiZink Center de Madrid ante 5.710 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria del extenista Manolo Santana.