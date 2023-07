Las nuevas caras del Málaga asumen el enorme reto del ascenso y ser favoritos

Juanpe, Alfonso Herrero y Jokin Gabilondo vivieron hoy su puesta de largo ante los medios en La Rosaleda Los blanquiazules prefieren hablar de objetivos y corto plazo y de centrarse en el día a día para afrontar una dura temporada en Primera RFEF.

Antes de la habitual ronda de preguntas a los jugadores, Loren Juarros quiso darles la bienvenida a Málaga y desearles suerte en esta nueva etapa de sus carreras. “Agradecer las ganas que habéis tenido desde el primer momento de ser futbolistas del Málaga CF. Enhorabuena, habéis llegado a un sitio donde merece la pena estar, con un reto importante. Vais a ser partícipes de la posibilidad de llevar al Málaga donde creo que se merece, basado en el día a día y sin prometer nada más que eso. Vais a ser jugadores importantísimos para este proyecto, espero que por muchos años”, ha expresado.

Con muchas ganas de veros en casa, malaguistas ?? pic.twitter.com/Zb6fttJEPN — Málaga CF (@MalagaCF) July 25, 2023

De otro lado, Loren si contestó a las palabras del sábado de Pellicer. En clave fichajes, apuntó el técnico el sábado que su ritmo va distinto al que lleva la dirección deportiva y el club, admitiendo que los entrenadores siempre quieren más. Es un mensaje directo a Loren quien entendió este mensaje del entrenador hacia la dirección deportiva.

JUANPE

Juanpe ha comentado que ha tenido “opciones de estar en clubes diferentes”, pero “la llamada de Loren me hizo mucha ilusión”. “Para un jugador andaluz, lo que representa el Málaga CF, este club y esta ciudad… no tuve que pensarlo mucho. Vine decidido, tengo mucha ilusión y creo que aquí voy a ser feliz para dar lo mejor de mí”, ha comentado el centrocampista gaditano.

ALFONSO HERRERO

Alfonso, que ya ha pisado La Rosaleda, aunque como rival, ha asegurado que “todos conocemos este club y lo que significa”. “A pesar de que no es el mejor momento del club, creo que puede ser un gran reto. Me hizo mucha ilusión y no tuve ninguna duda”, ha añadido.

GABILONDO

Jokin recuerda que “desde que surgió la oportunidad de venir aquí, en nuestra cabeza siempre ha estado el Málaga”. “Como reto y como entidad, ningún otro equipo lo podía igualar”, sentenciaba.

Además, los jugadores han hablado sobre la competición y sus primeros días de entrenamiento bajo las órdenes de Pellicer. Juanpe remarcaba que “para afrontar los partidos lo más importante es competir”. “Tener la portería a cero, ser valientes… Sabemos que no va a ser nada fácil, pero tenemos un buen grupo, de gente joven con mucho talento. Si ponemos trabajo, tenemos mucho ganado”, ha explicado.

?? El Málaga presenta a tres de las caras nuevas para esta temporada: El portero Alfonso Herrero, el lateral derecho Gabilondo y el mediocampista Juanpe. pic.twitter.com/K9aoUCg9jR — Deportes COPE Málaga (@DeportesCopeMLG) July 25, 2023

Para ello, como incidían los tres, el día a día es fundamental. Jokin ha resaltado las dos primeras semanas y media de pretemporada del equipo: “Me ha sorprendido la intensidad de los primeros días de entrenamiento. Se dice que se compite como se entrena y el equipo está respondiendo bien a las cargas. Es un proceso de día a día para conseguir los objetivos a largo plazo”.

Por último, antes de pisar el césped de La Rosaleda luciendo la elástica blanquiazul, los jugadores han posado con sus camisetas. Alfonso será el dorsal 1; Jokin, el 2; y Juanpe, el 8.